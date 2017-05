Contigiani criticó duro a Nación tras el acuerdo por Sancor

El ministro de Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, aseguró que el préstamo liberado por el Estado nacional para auxiliar a Sancor ayuda a “pacificar” la situación social en la cuenca lechera, pero advirtió que la cooperativa sigue en “situación delicada” y responsabilizó al gobierno nacional por esta situación ya que –dijo– “en los sesenta días que demoraron las negociaciones la empresa perdió 300 millones de pesos, más de la mitad de los 450 millones que le van a prestar”. El titular de la cartera productiva provincial se mostró ayer muy crítico con la actuación de la Nación en la crisis de Sancor. Sus palabras también llegaron luego de una reunión que tuvo anteanoche (de la que también participó el gobernador Miguel Lifschitz y varios integrantes del gabinete santafesino) con directivos de la empresa láctea. “Nosotros fuimos impulsores del acuerdo para ayudar a la cooperativa, pero la insistencia de los funcionarios nacionales para resolver primero la renegociación del convenio con el sindicato dilató los tiempos y llevó a la empresa a una situación muy compleja”, destacó el funcionario. Para Contigani, la demora en el anuncio de entrega de los 450 millones de pesos que prometió Nación “contribuyó a sectores privados del sector”, una referencia a integrantes del gabinete que tienen intereses económicos en el rubro lácteo. Además, el hecho a su entender “fue tomado por el gobierno para hacer un acuerdo estructural para toda la lechería”. “Eso está mal. Primero había que resolver el problema de Sancor y después discutir los convenios colectivos, que son necesarios porque a las pymes lácteas se les hace insostenible los aportes solidarios”, comentó. “A Sancor le va a costar aproximadamente un mes producir de nuevo y llevar los productos a las góndolas. Esto es porque el gobierno nacional careció de una estrategia”, indicó. En ese marco, el funcionario dijo que la cooperativa láctea santafesina (con presencia también en Córdoba) tendrá “otra batalla central por delante”, que pasa por “recuperar a los tamberos que dejaron de entregarle leche”, en un contexto de caída de la producción por el quebranto de muchos productores y la consecuencia de dos años de crisis hídrica. Por qué 300 millones En tanto, el funcionario provincial explicó que el cálculo de los 300 millones de pérdida se explica por dos cuestiones. “Una es la leche y proveedores perdidos en estos dos meses, que ahora es su principal desafío porque debe recuperarlos. Y la otra es la góndola en los negocios, no haber estado por un tiempo afectó mucho a la cooperativa. El atraso en la entrega del dinero condicionó más el futuro de Sancor. Es un monstruo que sin leche va a costar recuperarlo”, insistió. Tras eso, Contigiani recordó que el gobierno provincial propuso el año pasado a su par de la Nación un plan de salvataje para el sector a través de la creación de un fideicomiso para asistir a los productores lecheros. “Ahora creamos un fondo para asistir a los tamberos afectados por las crisis hídricas, muchos de los cuales le entregan a Sancor”, dijo, pero lamentó que “todavía no llegó el crédito de la Nación para integrar parte de ese fondo”. El funcionario también alertó sobre la creciente extranjerización de la industria láctea y reclamó un lugar en la discusión del ordenamiento lechero para el modelo cooperativo, “que en todos los países importantes en la actividad, como Nueva Zelanda o Uruguay, son las que regulan el mercado”. El ministro saludó la decisión de liberar un crédito para Sancor, pero no lo consideró “un salvataje”. Fue, dijo, “un acuerdo alcanzado al calor de la presión social por el tema y no por convicción de los funcionarios nacionales”.

