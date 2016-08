Contagio en el call center: estiman que ya hay 50 casos de sarna

Los casos de escabiosis –o sarna como comúnmente se la conoce– en el call center de Mitre al 500 alcanzarían a cerca de 50 trabajadores, según estimaron delegados de higiene y seguridad del lugar. Si bien desde la empresa los números que se manejan oficialmente son de 30 infectados, los propios trabajadores aseguran que los contagios aumentan todos los días. Preocupados por la situación que afecta principalmente a mujeres embarazadas, y con niños pequeños, exigen medidas concretas y a corto plazo de parte de la empresa. Hasta el momento se desinfectó el lugar y se brindaron charlas y folletos informativos, pero los trabajadores aseguran que con eso no alcanza.

“Se detectó escabiosis o sarna humana, que es un ácaro muy contagioso que vive en las telas hasta tres días y se aloja en el cuerpo durante dos o tres semanas hasta que manifiesta síntomas. Mientras, la persona está contagiando y no lo sabe. Esto empezó acá en julio y ahora hay más de 45 casos, pero la empresa oculta información y dice que son menos”, advirtió Florencia, una de las delegadas de Dynatac Phone.

El martes se conoció la noticia que confirmaba 30 casos de escabiosis entre los 1.000 trabajadores que se desempeñan en el call center de Mitre al 500. Pero, aseguran los delegados gremiales que trabajan en el lugar, la cifra se incrementa todas las semanas y asciende a cerca de 50 compañeros.

“Las personas que fueron diagnosticadas están de licencia con controles de la médica de planta cada dos días. El problema es que recién salen de licencia cuando se manifiesta con picazón o ronchas, pero la persona que porta el virus lo tiene durante 15 días sin tener síntomas y en ese lapso es cuando produce el contagio”, explicó Luciana, otra representante gremial de Empleados de Comercio, al tiempo que enfatizó la necesidad de que el trabajador esté informado.

En el mismo sentido, su compañera señaló: “No tuvimos respuesta favorable de la empresa, llevamos el asunto al ministerio donde se llegó a un acuerdo para que una médica capacitara al personal. La charla no la dio la médica, sino la gerente, minimizando todo y de manera muy superficial. Siguen apareciendo casos y la gente entra en pánico. Por eso insistimos con la información, uno piensa que tiene una roncha y resulta que es sarna y está contagiando”.

Las medidas adoptadas por la empresa fueron la desinfección del lugar, hace aproximadamente 20 días, y la difusión de información de la enfermedad, mediante charlas y folletería a todos los trabajadores del lugar. Sin embargo, estas acciones parecen no ser suficientes.

“Lejos de decrecer el número de contagios aumenta todas las semanas. Trabajamos con mujeres embarazadas que no pueden asumir el tratamiento para este virus y con personas alérgicas al tratamiento para las que no hay respuestas. Ante el silencio del problema estamos sumando medidas en el asunto”, advirtió una de las delegadas.

El local de Mitre al 500 cuenta con cinco pisos donde se desempeñan alternadamente en diversos turnos los mil trabajadores. Debido a la acústica necesaria para la tarea, las oficinas cuentan con alfombra en los pisos, lugar propenso para que se aloje el ácaro.

“La empresa acota que no puede cambiar el alfombrado porque no son suyos y no está en sus posibilidades cerrar la empresa. Pedimos una medida concreta que preste una resolución a corto plazo y se vea. Eso no sucede, en su lugar se minimiza y oculta, se difunde de manera graciosa”, concluyó una de las delegadas del lugar.

En tanto el próximo lunes tendrá lugar una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo con representantes de la empresa.

Cuatro casos en otra firma

Otros cuatro casos de sarna se detectaron en el call center Easy Call, de Sarmiento y Córdoba, perteneciente a los mismos dueños de Dynatac Phone. Parte del personal gerencial y administrativo alterna oficinas entre ambas locaciones, lo que pudo haber provocado el contagio. “Hoy (por ayer) apareció un cuarto caso, los otros tres ya están dados de alta. Hasta ahora está bastante controlada la situación”, explicó Vanesa, una de las delegadas.

