Conmovedora carta del hijo de la periodista maltesa asesinada

Matthew, el hijo de Daphne Caruana Galizia, la periodista maltesa que participó de la investigación de Panamá Papers, que murió durante un atentado este lunes cuando una bomba hizo explotar el auto que conducía, escribió un conmovedor texto que publicó en su muro de Facebook, en el que cuenta, a su entender, los motivos por los que perdió la vida su madre:

“Mi madre fue asesinada porque se mantuvo entre el estado de derecho y los que trataron de violan, como muchos periodistas fuertes. Pero también fue objetivo porque era la única persona que lo hacía. Esto es lo que sucede cuando las instituciones del estado están incapacitado: la última persona que queda en pie es a menudo un periodista. Lo que la convierte en la primera persona muerta.

Nunca voy a olvidar, corriendo alrededor del infierno en el campo, tratando de encontrar una manera de abrir la puerta, el cuerno del coche todavía a todo volumen, gritando a dos policías que se convertido con un solo extintor para uso. Me miraron fijamente. “lo siento, no hay nada que podamos hacer”, uno de ellos dijo. Miré hacia abajo y había partes del cuerpo de mi madre a mi alrededor. Me di cuenta de que tenían razón, no tenía remedio. ” quién está en el coche?”, me preguntaron. ” mi madre está en el coche. Ella está muerta. Ella está muerta por su incompetencia.” sí, incompetencia y negligencia que resultó en un fracaso para evitar que esto ocurriera.

Lo siento por ser gráfico, pero esto es lo que parece la guerra, y tienes que saberlo. Esto no fue un asesinato ordinario y no fue trágico. Es trágico que alguien esté siendo correr por un autobús. Cuando hay sangre y fuego a tu alrededor, eso es la guerra. Somos un pueblo en guerra contra el estado y el crimen organizado, que se ha vuelto indistinguibles.

Unas horas más tarde, mientras que el payaso de un primer ministro estaba haciendo declaraciones al parlamento sobre un periodista que pasó más de una década demonizar y acosando, uno de los sargentos de la policía que se supone que está investigando su asesinato, Ramón mifsud, publicado en facebook, ” todo el mundo obtiene lo que se merece, estiércol de vaca! Sintiéndome feliz 🙂 ”

Sí, aquí es donde estamos: un estado mafioso donde ahora puedes cambiar tu sexo en tu tarjeta de identificación (gracias a Dios por eso!) pero donde te harán pedazos por el ejercicio de tus libertades básicas. Sólo para las personas que se supone que te han protegido para que lo estés celebrando. Cómo hemos llegado hasta aquí?

Se ha permitido que el gobierno de malta florecer una cultura de impunidad. Es poco consuelo para el primer ministro de este país decir que “no resto” hasta que se encontrado a los autores, cuando él a un gobierno que alienta esa misma impunidad. Primero llenó su oficina con delincuentes, luego llenó a la policía con ladrones e imbéciles, luego llenó los tribunales con delincuentes e incompetentes. Si las instituciones ya estuvieran trabajando, no habría ningún asesinato para investigar, y mis hermanos y yo todavía tendría una madre.

Joseph Muscat, Keith Schembri, Chris Cardona, konrad mizzi, el fiscal general y la larga lista de comisarios de policía que no tomaron medidas: usted es cómplice. Tú eres el responsable de esto”.