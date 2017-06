Un jubilado se suicidó en oficina de la Ansés: sus trabajadores lanzaron un paro en todo el país

Tras la muerte de Rodolfo Oscar Estivil, el jubilado de 91 años que se mató de un tiro en una de las oficinas de la Ansés en Mar del Plata, este jueves a la mañana los trabajadores del organismo resolvieron hacer un paro general en todo el país este viernes.

“Esto no da para más. Hoy asambleas en todo el país y mañana paro general. Un jubilado se pegó un tiro en nuestras dependencias. Ya basta. Esto es un genocidio. No vamos a ser cómplices, no vamos a ser testigos silenciosos. No vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos”, dice el comunicado que envió la comisión directiva nacional de trabajadores de Ansés, inmediatamente después de conocerse la terrible noticia.

Según el portal marplatense 0233.com.ar, Estivill tomó la fatal decisión este jueves por la mañana cuando fue a la oficina de Independencia 3151 en Mar del Plata a hacer un trámite, acompañado por sus sobrinas, y cuando bajaba las escaleras sacó un arma y se disparó en la cabeza.

Pese a los intentos por reanimarlo, el anciano fue trasladado rápidamente al Hospital Interzonal General de Agudos pero murió cerca de las 13 en el centro de salud por la gravedad de la herida.

“El hombre subió al primer piso de la delegación y cuando estaba bajando comenzó a gritar, sacó el arma y se pegó un tiro en la cabeza, ante la desesperación de la gente que estaba en el lugar y los empleados que no pudieron detenerlo. La ambulancia llegó rápidamente al lugar y constató que el hombre todavía tenía signos vitales”, señala el portal 0223.

Las últimas palabras de Estivill fueron:

“Agradezco a mis sobrinas por todo lo que hicieron”.