Conflicto sin fin: Amoroso puede quedar libre

Los conflictos son moneda corriente en el Parque. Y cuando parecía que la relación con Futbolistas Argentinos Agremiados y AFA mejoraba, en estas horas puede producirse un nuevo cortocircuito, ya que el Tribunal de Disciplina fallaría a favor de Joel Amoroso, quien de esa manera sería jugador libre.

Amoroso reclamó a Agremiados la libertad tras enviar una carta documento a Newell’s por los sueldos adeudados de mayo, junio y primas, y no tener respuesta positiva. Pero en el Parque aseguraron que el pago debía hacerlo el gremio, ya que la Lepra tiene un libre deuda firmado por Sergio Marchi. Incluso Newell’s le depositó los haberes de julio para defender su postura.

Luego surgió el reclamo de Agremiados a Newell’s por un error de imputación de unos 5,2 millones de pesos y arbitrariamente el gremio no le pagó a Amoroso, Víctor Figueroa, Facundo Quignon y algún ex futbolista leproso más.

El conflicto se agravó, el ex Olimpo no se presentó a entrenar en Bella Vista (ya van tres semanas) y desde el gremio prefirieron no otorgarle la libertad de acción al futbolista y derivaron el tema al Tribunal de Disciplina de AFA.

Y fuentes allegadas a la entidad de calle Viamonte aseguran que este jueves saldrá el fallo que le daría la libertad a Amoroso, quien espera esa resolución para firmar con Belgrano.

“Nosotros acordamos una cifra con Agremiados y el viernes vamos a llevar 2,4 millones de pesos que cancelaría el total de la deuda”, confió un directivo a El Hincha.

En el Parque aseguran que Agremiados cometió un error y por eso no hay un reclamo público, pero los voces en off del gremio aseguran que Newell’s debe 5,2 millones.

“No queremos llegar a instancias de conflicto. Vamos a pagar ese dinero que se debe y Amoroso no debe quedar libre”, afirman los directivos leprosos. ¿Y si AFA le da la libertad? “Iremos a juicio”, fue la respuesta contundente.

Y la dirigencia rojinegra debe estar con los radares encendidos, ya que si el Tribunal de Disciplina falla a favor de Amoroso por “falta de pago”, también podría encontrar que la declaración jurada presentada por Newell’s hace algunas semanas no cumple con el reglamento de la Superliga y podría existir la posibilidad de quita de puntos, algo que en el Parque consideran que no tiene sustento, aunque hoy por hoy todo puede suceder.

El juez Bellizia apunta a tener mayor control

El juez Fabián Bellizia sigue preocupado por la situación económica de Newell’s y por eso en los próximos días saldría una resolución judicial con la cual buscaría tener mayor control sobre la administración leprosa.

El magistrado descartó remover a los tres miembros del Órgano Fiduciario que habían solicitado dos abogados socios de Newell’s, e incluso les pediría a los tres integrantes mayor presencia en el club con controles estrictos sobre pago de sueldos a jugadores y empleados y cumplimientos de obligaciones previsionales e impositivas.

Bellizia quiere seguir de cerca los movimientos económicos del club, no sólo autorizar contratos y quedarse con el 15 por ciento de ingresos por TV, publicidad y pases. Y por eso no se descarta que proponga la figura de un gerente o veedor judicial, para controlar aún más a la dirigencia. Aunque en el Parque consideran que esa función le corresponde el Órgano Fiduciario y sumar una persona más sería una erogación de dinero innecesaria.

Obviamente esta mayor injerencia de Bellizia en el club, y el pedido de los socios opositores de remover el Órgano no pasó inadvertido en la dirigencia. Y este miércoles el Movimiento Rojinegro Querido, pata política de la actual comisión directiva, sacó un comunicado repudiando el pedido de esos dos socios en la Justicia ya que consideran que es un paso previo a una intervención del club.

Difícil que se quede Danilo Ortiz

Danilo Ortiz sigue esperando respuestas sobre su futuro, y este jueves habría una reunión con junto a su representante y la dirigencia donde empezará a definir su continuidad o no en el Parque.

Ortiz ya sabe que el juez Bellizia no autorizó su contrato (sólo aceptó seis incorporaciones), ni tampoco la alternativa de pagarle el sueldo hasta diciembre sin jugar. Pero el defensor se instaló con su familia en Rosario y por eso sigue entrenando en Bella Vista a la espera de una solución.

“Federativamente es jugador de Godoy Cruz, que debe pagarle el sueldo. Y sólo puede jugar allí”, informó Gerardo González, de Agremiados. Newell’s le ofrecerá al defensor pagarle los gastos de alquiler de estos meses, pero sin la aprobación de Bellizia no hay chances que se haga cargo del sueldo.

“Por Ortiz vamos a hacer un intento más para que el juez lo habilite, vamos a reunirnos con él y su representante”, confirmó José Menchón, secretario leproso.

Si el magistrado se mantiene firme en su postura de no aprobar el contrato, Ortiz deberá volver a Mendoza, donde hoy no tiene un lugar en el equipo, y no descarta iniciar acciones legales. Pero en el Parque estarían amparados de una demanda, ya que los contratos de todos los refuerzos deben tener una cláusula que diga “sujeto a autorización judicial”.

Guevgeozian y Sarmiento seguirán afuera

El plantel rojinegro entrenó de cara al compromiso del próximo lunes a las 19.05 ante Lanús, con arbitraje de Fernando Rapallini. Y todo indica que Juan Manuel Llop repetirá la misma alineación que derrotó a Olimpo 2-0 el sábado pasado en el Coloso. Sin la posibilidad de sumar a Mauro Guevgeozian y Brain Sarmiento, ambos lesionados, el DT no dudará en mantener los once que le dieron la primera victoria en el torneo.

A pesar del gran debut del juvenil Enzo Cabrera, la idea del Chocho sería llevarlo una vez más al banco. “Me equivoqué al no ponerlo en el banco con Huracán”, reconoció el DT, que está muy entusiasmado con el delantero de tan solo 17 años. Los once: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela; Leyes y Braian Rivero; Joaquín Torres, Figueroa y Fertoli; Luis Leal.