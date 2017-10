Confirmaron el procesamiento de Gustavo Cordera, que queda al borde del juicio oral

La Sala I de la Cámara Federal confirmó el procesamiento del músico Gustavo Cordera por el delito de “incitación a la violencia colectiva” por sus afirmaciones realizadas en agosto del año pasado en el que aseguro que “algunas mujeres merecen ser violadas” durante una charla con alumnos de una escuela de periodismo, según informaron fuentes judiciales.

Cordera, que con este fallo queda al borde del juicio oral, había sido condenado por el juez Rodolfo Canicoba Corral en abril pasado quien además había sido embargado por la suma de 500 mil pesos, fallo que fue confirmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero tras la apelación del ex líder del grupo La Bersuit Vergabarat.

La Sala I, integrada por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia (ya que Eduardo Freiler está suspendido) consideró que el vocalista de Bersuit Vergarabat tuvo una actitud “de descrédito con respecto a los derechos y dignidad de las mujeres y niñas” y por eso lo acusaron de “incitación a la violencia colectiva”, un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

“Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos”, dijo Cordera durante una charla con alumnos de periodismo de la escuela TEA.

Los dichos del músico fueron difundidos por uno de los jóvenes presentes a través de Facebook, por lo que las declaraciones se viralizaron en las redes y causaron la denuncia penal aunque el músico aseguró primero que lo sacaron de contexto y luego que intentó provocar que los alumnos se prendan a un debate.

Luego de esa charla, Cordera recibió dos denuncias, una del Consejo Nacional de las Mujeres de Presidencia de la Nación y otra del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) que lo acusaron por discriminación e incitación a la violencia.

Para la justicia los dichos de Cordera, frente a un público y además frente a una cámara, en los que incita a violar a aquellas mujeres “histéricas”, dichos en un contexto, “pone a las mujeres en una posición en el que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual”.

El lunes por la tarde, en su fallo los jueces Bruglia y Ballestero entendieron que los dichos del rockero bastaron “para probablemente incitar o producir” una acción contraria a la ley.

Las declaraciones de Cordera generaron un enérgico repudio de los colectivos feministas y el músico debió cancelar varios recitales que tenía previstos lo que afectó la presentación de su disco Tecnoanimal, que estaba recién editado.

En el 2017 se estrenó La fábula del escorpión, un documental dirigido por el uruguayo Federico Lemos que indaga en la trayectoria del músico y también sobre lo ocurrido en el entorno de Cordera tras esas declaraciones.

La cinta contiene testimonios del propio músico y de su esposa Stella Céspedes, René Pérez (Residente) ex Calle 13, Bebe Contepomi, Mex Urztizberea, Coco Sily, Damián Amato (Sony Music), Daniel Kon (histórico manager de Soda Stereo y también de Bersuit) y los músicos de La Caravana, su formación actual.