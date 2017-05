Confirmado: Federico Beligoy será el árbitro del Clásico rosarino

Federico Beligoy será el árbitro encargado de dirigir el próximo domingo el clásico rosarino por la 24a fecha, desde las 15, entre Newell’s y Rosario Central en el Coloso Marcelo Bielsa. #PrimeraDivisión Fecha 24: Newell's – Rosario Central, Federico Beligoy. pic.twitter.com/rEz19qNUtM — AFA (@afa) May 9, 2017 Patricio Loustau fue designado para dirigir el Boca-River que se disputará el domingo, en un partido definitorio de la fecha vigésimo cuarta, la de los clásicos. A su vez, Diego Abal fue puesto como autoridad encargada de conducir el duelo Independiente-Racing, mientras que Fernando Rapallini estará a cargo de Huracán-San Lorenzo.

