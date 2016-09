Conductores “ejemplares” pagarán la mitad al renovar

Si hay castigo, que haya premio. El Concejo Municipal aprobó ayer por unanimidad la ordenanza que crea el Régimen de incentivo para buenos conductores, que contempla una reducción del 50 por ciento de la tasa a la hora de renovar la licencia de conducir para quienes no hayan cometido falta o contravención alguna “en el ámbito de la ciudad de Rosario” en el periodo comprendido por la vigencia del carné que expira, y siempre que el trámite de renovación no se haya iniciado más de 30 días corridos a partir del vencimiento.

“Promover la cultura del respeto por las normas de tránsito, la conducción de automóviles dentro de las mismas” y el respeto a la vida, es el objetivo del programa. El autor de la iniciativa es el concejal Jorge Boasso, pero en paralelo había presentado un proyecto análogo el edil Juan Monteverde, por lo que la ordenanza final amalgama a los dos.

El beneficio será para los portadores de los tres tipos de licencia de motos (A21, A22 y A3), para autos, casas rodantes, camiones sin acoplado y vehículos menores con acoplado (B1, B2, C), camiones con acoplado y maquinaria no agrícola (E1, E2), vehículos adaptados para personas con discapacidad (F) y tractores y maquinaria agrícola (G1, G2). El beneficio no alcanza a conductores vinculados a servicios públicos, que tienen otros tipos de licencias.

La ordenanza en el primero de sus considerandos reconoce “la necesidad de premiar a los titulares de la licencia de conducir que han observado buena conducta en el tránsito” y considera “importante y novedoso” que la Municipalidad lo haga.

Y también, a modo de reconocimiento, marca que “son muchos los ciudadanos que conducen en forma responsable”, sosteniendo que “este comportamiento ejemplar puede ser incentivado”.