Condenan a dos ex policías de Santa Fe por secuestros y tormentos

Los ex policías Omar Noce y Juan Antonio Mulasano fueron condenados este viernes por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe a 8 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencias y amenazas, y tormentos agravados por tratarse las víctimas de perseguidos políticos, por su actuación en el norte de esa provincia durante la última dictadura militar.

El fallo fue leído por el presidente del TOF, José María Escobar Cello, a través de un sistema de audio y video instalado en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo que fue seguido por un centenar de personas entre testigos-víctimas, integrantes de organismos de Derechos Humanos, de organizaciones gremiales y de la prensa.

Escobar Cello informó que el TOF volverá a constituirse el 15 de septiembre a las 12.30 para dar lectura a los fundamentos del fallo.

En el primer punto del escrito, los jueces Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría resolvieron condenar a Noce por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada en seis de los siete casos que se le imputaban (Máxima Ortiz, Enriqueta García, José García, Héctor Manni, Juan Carlos Silvestri y Juan Antonio Giordano).

Además, por tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de Máxima Ortiz (por mayoría), Enriqueta García y Héctor Manni, en tanto fue absuelto por tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en relación a José García, Alberto Romero, Juan Carlos Silvestri y Juan Antonio Giordano.

En cuanto a Mulasano, recibió idéntica pena al ser hallado penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencias y amenazas en perjuicio de Eduardo Sartor, Alejandro Córdoba, Adelqui Gavirondo, Rubén Maulín, Juan Carlos Pratto, Osvaldo Marcón, Juan Lencina, Lorenzo Aguirre y Juan Carlos Domínguez.

También recibió condena por tormentos en perjuicio de Osvaldo Marcón y por tormentos agravados por tratarse de perseguidos políticos en perjuicio de Alejandro Córdoba, Rubén Maulín y Juan Carlos Lencina.

En sentido contrario, fue absuelto del delito de tormentos agravados por tratarse de un perseguido político en relación a Eduardo Sartor, Adelqui Gavirondo, Juan Carlos Pratto, Lorenzo Aguirre y Juan Carlos Domínguez.

La pena impuesta por el TOF fue menor a la solicitada por el fiscal general Martín Suárez Faisal, quien pidió 9 años para Mulasano y 10 para Noce, pero distó de dar la razón a los abogados defensores Julio Agnoli, en representación de Mulasano, y Gonzalo Miño en nombre de Noce, quienes pidieron la absolución.

A su vez, el abogado querellante Iván Bordón, quien se manifestó “muy conforme” con el fallo del Tribunal, había solicitado 15 años de prisión para Mulasano.

A Noce se le imputaron delitos de su época de trabajo en el cuartel general de la Guardia Rural Los Pumas, situado en la localidad de Santa Felicia, a pocos kilómetros de la ciudad de Vera.

En tanto, Mulasano debió responder por las acusaciones que se originaron en su paso por la Jefatura de Policía de Reconquista, sede de la Unidad Regional IX.

Ambos fueron sindicados como integrantes del aparato represivo de la dictadura en el norte de la provincia y en ese marco debieron ser juzgados en 2013, en la llamada “Causa Base Aérea” o “Sambuelli”, en la que fue condenado a 21 años de prisión el comodoro (RE) Danilo Sambuelli, pero en esa época estaban prófugos.

Por esa razón, este juicio fue considerado un desprendimiento del que juzgó la actuación de los miembros del llamado “circuito represivo” del norte santafesino, que incluyó el cuartel de Los Pumas, la Jefatura de Policía de Reconquista y la Base Aérea de la misma ciudad.

Mulasano continuará detenido en la cárcel de Resistencia, Chaco, en tanto Noce goza del beneficio de prisión domiciliaria en su domicilio de Rosario.

Sobre este particular, el integrante de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, Raúl Borsatti, indicó ante una consulta de la agencia Télam que “ese beneficio debe ser revocado”.

“Estamos en contra de la prisión domiciliaria porque Noce fue uno de los represores más atroces que hubo en el norte, por los testimonios aquí escuchados y los que no han estado. Además, cuando comenzó el juicio comprendimos que no está enfermo, nos hubiese gustado tener un perito de parte, pero no lo tuvimos. Que está enfermo fue el argumento para otorgarle el beneficio, pero no sabemos de qué está enfermo”, concluyó el referente.