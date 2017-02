Conde: “Para Los Pumitas la vara es altísima”

Justo en medio de la concentración nacional previa a la gira por Nueva Zelanda, El Hincha tuvo un mano a mano con Gastón Conde, el rosarino que lidera el staff técnico de Los Pumitas, seleccionado que tiene para el mes de junio el gran objetivo del Mundial de la categoría en Georgia y donde defenderá el tercer puesto conseguido en Inglaterra. La concentración pasó por Rosario y desde este lunes el búnker Pumita se instaló en Córdoba hasta el miércoles 22.

“Va todo muy bien, estamos entrenando demasiado y duro como corresponde a una pretemporada, sumando todo lo que tenemos que sumar para llegar de la mejor manera al Mundial. Además me voy contento por la jornada del sábado, pues fue un partido donde muchas cosas se vieron y pudimos jugar. Quedamos muy contentos y a la vez agradecidos a la gente de Duendes que a esta altura del año nos puso el equipo en cancha, no es fácil conseguir rivales”, fue el balance realizado por Conde.

Sobre la riqueza técnica de los jugadores convocados, el ex coach de Duendes dijo: “Hoy el rugby argentino está muy bien, en juveniles ha crecido muchísimo y también la organización, está todo el rugby prácticamente alineado, los jugadores llegan mejor preparados, con una base de destrezas ya adquiridas y empiezan a aparecer muy buenos jugadores antes de tiempo, eso permite que se puedan desarrollar y que crezcan. Tenemos muchos chicos de 17 años que en otros momentos era impensado”.

Además, el entrenador agregó: “Los clubes preparan a los jugadores, el sistema los detecta, y ahí empieza un trabajo de los chicos mucho más comprometido, no sólo de jugar en su club, si no ir a los centros de alto rendimiento, que es dónde mejoran y perfeccionan fundamentalmente sus destrezas, su calidad de jugador y su parte física. Hoy por hoy pasa que hay jugadores que no han cumplido los 18 años y puedan jugar de igual a igual contra una primera división, y están cerquita de poder ir a un Mundial, que implicaría que pueden llegar a jugar tres mundiales”.

Para un adulto no es fácil dimensionar la situación de estar próximo a jugar un Mundial y mucho menos para un juvenil. “Se lo transmiten los que ya tienen la experiencia de jugar un Mundial, y desde el staff también tratamos de que así sea, la realidad es esa, los compañeros van preparando al resto, le van marcando el camino, los van educando, los van llevando adonde deben llegar para poder hacer un gran Mundial, sino sinceramente la pasan mal; el sistema tiene todo armado, funciona muy bien en la UAR y eso nos deja muy conformes y contentos”, explicó Conde.

En su tercer año integrando el staff técnico del seleccionado M20, el rosarino aseveró: “Disfruto mucho lo que hago: poder ser entrenador. La responsabilidad pasa a ser que uno es la cara más visible, pero las responsabilidades siguen siendo las mismas, uno desde el lugar que le toca pone y pone, no me cambia nada. Por suerte hemos armado un lindo staff, algunas personas que no conocía, pero estamos muy bien y eso es gratificante”.

Tras un tercer puesto histórico conseguido en 2016 en el Mundial de Inglaterra, las exigencias no serán las mismas de ahora en adelante. “La vara a nivel resultados quedó altísima, y hay que tratar de que siempre sea así. Ahora hay un tercer puesto, y el año que viene es muy factible que el Mundial se haga en Argentina, y a lo mejor en Rosario, ojalá uno tenga la suerte de poder seguir estando. La vara está alta y es mejor que así sea, cuánto más alta más importante es el desafío y más es lo que uno pone y le dedica, siempre nos hemos preparado para competir. La primera vara son los resultados, pero también tenemos que sacar jugadores y creo que en eso el sistema está funcionando y estoy totalmente tranquilo por los jugadores que hay, los que estamos preparando y los que vienen, lo que le estamos dando a otros seleccionados, esa parte ya es como que la tenemos realizada. Y esa base tiene que seguir creciendo, hay que seguir dándole recursos pero hay una calidad impresionante, y hay un buen trabajo en ese sentido hecho. Después si podemos materializar todo eso con un buen equipo y un buen resultado en un Mundial, sería fantástico, lo vamos a ir a buscar, no sé prepararme para otra cosa, todo el grupo se va a mentalizar con eso, pero sabemos que va a ser durísimo porque jugás con Georgia que es local, con Francia y Sudáfrica y clasifica un solo seleccionado, un Mundial de 18 días, es lo que nos toca, lo disfrutamos y sabemos cómo es y muy felices de poder vivir la experiencia”, sentenció.

En la charla, Conde recalcó, por sobre obtener resultados, que el gran objetivo es formar más y mejores jugadores para los seleccionados mayores y que arriba tengan el problema de tener que elegir entre muchos jugadores. “No sé cómo hará (Daniel) Hourcade, pero cuando llega el momento es durísimo, nos está pasando ahora que teníamos chicos que pensábamos que estaban bárbaro y aparece otro con 17 años y está mejor, ya las dudas son distintas pero está buenísimo poder tener esas dudas, todas esas formas para poder elegir jugadores, es lo mejor que le puede pasar a un entrenador”, dijo Conde.

Ahora en La Docta

El preseleccionado argentino juvenil llego a Córdoba para continuar con la concentración nacional. En la agenda Pumita hay tres partidos amistosos: Tala y Los Tarcos primero y luego ante Córdoba Athletic. El miércoles 22 se cierra la concentración.