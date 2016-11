Concierto “extraordinario” en El Círculo

El miércoles, a partir de las 21, en el teatro El Círculo (Laprida y Mendoza), tendrá lugar un concierto extraordinario a manos de los talentosos Luis Giavón (oboe) y Elias Gurevich (violín), acompañados por destacados artistas de trayectoria internacional. El concierto, con entrada libre y gratuita, repasará obras de Mozart, Telemann y Bach.

Luis Giavon forma parte de la prestigiosa agrupación La Sociedad de los 5 Vientos y lleva varios años trabajando con el oboe tanto en su rol de músico como de docente. “Le vengo haciendo partido”, bromeó el músico. “La ciudad me ha permitido ubicarme en un espacio más que interesante para difundir y ampliar los horizontes históricos de un instrumento muy poco difundido, sí es muy escuchado pero muy poca gente sabe exactamente qué está escuchando. A partir de algunas propuestas que he podido desarrollar en los últimos años, por lo que dicen algunos colegas, el oboe ha logrado en Rosario un protagonismo bastante notorio”, aseguró.

En esta oportunidad, Giavón se pondrá al frente de un concierto especial compartido con el talentoso violinista Gurevich y acompañados por flauta, viola, violonchelo y clave. “La de la Sociedad de los 5 Vientos es una etapa que ya terminó este año. Entonces me encontré con Elias proyectando un programa que nos haga sentir bien, cómodos; reuniendo personas e instrumentos que quizás en otro momento no lo hubiésemos podido hacer o no se daban las circunstancias”, reconoció Giavón, adelantando la velada de esta noche y dando cuenta de por qué decidieron llamarlo “Concierto extraordinario”.

Junto con Giavón en oboe, y Gurevich en violín, se presentarán Kristine Bara en viola, Lorena Barile en flauta, Marcelo Bru en violoncello, y Leonel Lúquez en clave.

El programa contempla un recorrido dinámico vinculado a las distintas formaciones de cada obra escrita por magníficos compositores del período barroco y clásico.

Elías Gurevich, violín. Desde 1985 es integrante de la Camerata Bariloche, donde se desempeña como Concertino Adjunto desarrollando actuaciones en las principales salas de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. En 1999 participó en el Concierto de Gala de Fin de Milenio de las Naciones que se realizó en el Lincoln Center de New York, invitado por la Symphonicum Europae Foundation, evento en el cual participaron cien solistas de cincuenta naciones. En 1996 fue miembro fundador del Trío Argentino, agrupación que recibió los premios Gardel (Argentina, 2003) y Grammy (EE.UU.,2004). Fue distinguido en 2009 con el Premio Konex como violinista del Nuevo Trío Argentino y con el Konex de Platino como Concertino Adjunto de la Camerata Bariloche. Actualmente desarrolla el proyecto “Manos a las Obras” junto a la pianista Haydée Schvartz, a través de conciertos y clases magistrales en Radio Nacional y en conservatorios y universidades de Argentina y Latinoamérica.

Luis Giavón, oboe. Inició sus estudios de oboe en la Escuela de Música de la UNR, perfeccionándose luego con profesores solistas de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, la Orquesta Estable del Teatro Colón y solistas de la Camerata Bariloche. Participó en calidad de solista en numerosos conciertos con diversas orquestas de cámara. También integró la Orquesta de la Opera de Rosario como primer oboe y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario como solista suplente. Fue fundador y formó parte durante más de 20 años del conjunto de música de cámara de la ciudad de Rosario “La Sociedad de los 5 Vientos”. Fue Director de la Escuela Municipal de Música de Rosario. Actualmente integra la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario y tiene a cargo la cátedra de Oboe en la Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, en el Instituto Pro Música y en la Escuela Municipal de Música de Rosario.