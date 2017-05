Concejala dejó Cambiemos “muy desilusionada y arrepentida”

Tras varios años de militancia en el PRO y luego en Cambiemos, la concejala de la localidad santafesina de Calchaquí Alba Sicevich anunció que deja el espacio y aclaró las razones que la llevaron a dar el portazo. “Estoy muy desilusionada y arrepentida por haber puesto la cara por Mauricio y, lamentablemente, por Miguel (Torres del Sel)”, dijo la ex militante de Cambiemos al programa radial “Mañana Sylvestre” anteayer. “El último año teníamos muchas disidencias con la manera en que el partido se estaba yendo a la derecha más repudiable, o nos iban reemplazando por candidatos de la Sociedad Rural, o de gente que no representa para nadie”, expresó. “No sé qué visión tiene el presidente de la realidad o de las necesidades de la gente. Hemos puesto la cara y hasta el día de hoy nos llegan carpetas y carpetas de pedidos, porque ya no somos más una alternativa o un cambio, o una oposición, y no hay presencia del Estado nacional en la provincia”, agregó Sicevich. La concejala aseguró que ahora la gente “tiene necesidades grandes” y admitió que “antes estaban satisfechas”, y que hoy “se dieron cuenta que perdieron derechos”. Y remarcó las dificultades que atraviesan los sectores populares por “la suba de precios y el cierre de comercios”.

