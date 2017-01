Con su propuesta del muro, Trump sumó aliado previsible: Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saludó este sábado en un tuit el anuncio que hizo esta semana el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la construcción de un muro en la frontera con México.

El nuevo presidente republicano firmó el miércoles un decreto que fija como objetivo “garantizar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos con la construcción inmediata de un muro”.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017