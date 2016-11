Con nueva conducción se levantó el paro y se normaliza área de Niñez

En el marco de una crisis institucional, asumieron ayer las nuevas autoridades de la Dirección Provincial de la Niñez con Andrea Travaini a cargo de la Subsecretaría y Claudia Aguilera como nueva directora de Niñez en Rosario. La repartición se encontraba acéfala luego de las renuncias de Horacio Coutaz y Alicia Giménez en las mismas áreas. En ese marco, los trabajadores de la repartición, que protagonizaban una huelga desde principios de mes, la levantaron.

Con el eje puesto en políticas públicas para las infancias y en fortalecer el diálogo tanto al interior de los equipos de trabajo como con las demás áreas ministeriales, la ex directora del Instituto Municipal de la Mujer Andrea Travaini asumió como subsecretaria de Niñez, tras ser convocada por el gobernador Miguel Lifschitz para iniciar una gestión a la que calificó como “un desafío”.

“Me convocó el gobernador a partir de algunas cosas que él venía viendo. Me pareció un desafío y, a partir de ahí, me acoplé a este equipo. Nos tomamos un tiempo para reordenar y trabajar en mesas de diálogo de las que también participaron Vanesa Oddi, secretaria de Políticas Sociales, y el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, junto con gremios, para avanzar en cuestiones por las que no deberíamos haber llegado a un paro. Ahora vamos a poder sentarnos a trabajar en estrategias para un grupo de jóvenes que viene a la Dirección”, señaló a este diario Travaini, quien hasta 2011 estuvo a cargo del área de Niñez local, tras lo cual pasó a estar al frente del Instuto Municipal de la Mujer.

Diálogo

Uno de los pilares que la flamante subsecretaria señaló como prioritario es el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la niñez. Espera que así se permita atender las problemáticas de los menores, más allá de las urgencias derivadas de la crisis. En ese sentido, el diálogo con otros ministerios y entre las ciudades y comunas se presenta como fundamental para una gestión que llegó para apagar el incendio de las últimas semanas.

“Tienen que estar los recursos disponibles para que los equipos puedan abordar las distintas problemáticas a las que se enfrentan los niños con los que se trabaja. El lugar de la Subsecretaría y la Dirección quedó sólo para la urgencia. Somos el órgano de aplicación de la ley, pero creo que la Subsecretaría tiene además que poder pensar políticas públicas en relación con las infancias. Tenemos que sentar al resto de los ministerios, los sociales como Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Social y también trabajar con el resto, como Hábitat y Obras Públicas. Hemos hablado con el gobernador y acuerda con esto. Se va a coordinar también con trabajadores y académicos. A partir de eso, y en paralelo, debemos sentarnos con municipios y comunas para trabajar servicios locales de intervención. En la prevención y cuidado de niños tienen un papel importante los municipios y comunas, con asistencia técnica y conformación de servicios locales”, aseguró Travaini, quien destacó la importancia de desplegar estrategias de prevención.

Salir de la emergencia

Una de las problemáticas que los trabajadores evidenciaron en el último tiempo era la falta de alojamiento y comedores para los niños y adolescentes vulnerados, quienes deben hospedarse en hostels y recibir tickets para almorzar, dado la falta de centros para darles refugio y alimento.

En este sentido, Travaini destacó la necesidad de “salir de esta emergencia mediante alguna herramienta que sirva para incluir a estos jóvenes”.

“Buscamos nuevos dispositivos y distintos para que esa situación tenga más de una opción. Tenemos que resolver el alojamiento. Hay varias propuestas, algunas en corto y otras en mediano plazo, para la ampliación de plazas mediante convenios con la Municipalidad y una ONG. La idea es tener centros residenciales para que estén los niños, niñas y adolescentes. También tenemos el convenio para comer en La Toma, donde se están desarrollando talleres para que vayan los chicos. Se viene el verano y es importante acordar con la Secretaría de Deportes el acceso a colonias, piletas y espacios recreativos. Los circuitos que podamos armar durante el día van a estar en el marco de una estrategia”, sostuvo la subsecretaria. Travaini se refirió a una potencial articulación con el programa Nueva Oportunidad, destinado a la capacitación de jóvenes de entre 16 y 30 años, para “retrabajar con los jóvenes temas que los atraviesan todo el tiempo”.

El armado del servicio local y la reconstrucción al interior de la Dirección son otros de los ejes que Travaini señaló para su gestión. “Vamos a trabajar la reconstrucción de los lazos y procesos de trabajo al interior de la Dirección. Tenemos que armar un organigrama y poder ordenar procesos internos de trabajo donde todos sepamos cuáles son los lineamientos, quién ocupa cada lugar y qué hace cada uno. Nos va a llevar un tiempo delinear la política en relación a las infancias pero lo urgente no nos tiene que impedir poder pensar todo esto”, agregó.

En cuanto a su concepción de políticas para las infancias, la subsecretaria de Niñez consideró: “Tiene que partir de reconocer derechos, trabajar mucho en la prevención y estar vinculada a los adultos. Muchas veces nos encontramos con niños donde no hay adultos responsables, hay que trabajar esta actualidad de los niños, de los cuidadores de los niños, con instituciones y procesos que los incluyan, con espacios que los escuchen y le den voz y que accionen por los niños y sus derechos. Con Educación tenemos que retrabajar al interior de los equipos y las escuelas. Es un proceso similar a la temática de género: transversal, sensibilizando, capacitando y haciendo responsable, porque responsabilidades sobre las infancias tenemos todos. Nuestra tarea va a ser un poco esa. Es la más ardua, es la que hay que dar: un cambio cultural y de mirada hacia los niños”.