Con la música a otra parte: orquestas y coros van a marzo

En un clima de incertidumbre acerca de la continuidad de las Orquestas del Bicentenario, la provincia sostuvo que la intención es sostener los conjuntos, con el fin de integrarlos progresivamente al sistema educativo santafesino. Desde la Secretaría de Gestión Territorial Educativa, garantizaron la continuidad de las dos horas cátedra que la provincia otorga a los docentes desde octubre del año pasado, y adelantaron que los contratos de Nación continuarán durante enero y febrero. La financiación para el resto del año estará incluida en el plan estratégico “Argentina, enseña y aprende”, sobre el que se esperaba una respuesta de Nación para la última semana de diciembre. Sin embargo, los conflictos en la cartera educativa nacional pospusieron la ansiada respuesta.

Por su parte, las orquestas sostienen que el panorama es el mismo de siempre. Los contratos no actualizaron salarios, no contemplan licencias por enfermedad y dos horas cátedra sólo sirven para cubrir la obra social. Reclaman 400 horas genuinas para la totalidad de los conjuntos y que la provincia los integre a la Red de Coros y Orquestas de Santa Fe.

“Desde el 31 de diciembre estamos sin contrato, por lo que estaríamos desocupados. En diciembre desde el Ministerio de Educación nos pidieron que adjuntemos los papeles para cobrar los contratos de enero y febrero. Hasta el momento no tenemos novedades”, explicó Javier Díaz, profesor de la orquesta Baigorria.

Una canción conocida

Desde principio del año pasado, las orquestas El Triángulo, Tablada y Baigorria, que formaban parte del programa de Orquestas y Coros del Bicentenario, protagonizaron una serie de reclamos en torno a la incierta continuidad del emprendimiento que se hizo federal tras los festejos al cumplirse 200 años de la Revolución de Mayo.

Los contratos de Nación, con los que se financian estos conjuntos, llegaron en abril y los sueldos se cobraron recién en junio. Ante esta situación, la provincia otorgó en octubre 2 horas cátedra a cada docente. Más que un cambio en el bolsillo, el aporte permitió que los profesores contaran con una carpeta médica.

Ante el vencimiento del último contrato en diciembre pasado, las dudas e incertidumbres acerca de la continuidad de los conjuntos resurgen en un contexto socioeconómico poco favorable.

Desde la Secretaría de Gestión Territorial de Santa Fe aseguraron que acelerarán los trámites administrativos para que los contratos de enero y febrero se puedan cobrar a término, en lugar de a mitad de año. También garantizaron que se van sostener las horas cátedra otorgadas.

El financiamiento nacional para el resto del año formará parte de un programa nacional. El presupuesto total, en el que se incluye a los coros y orquestas, fue presentado ante el secretario de Gestión Educativa de la Nación, Maximiliano Gulmanelli, a fines del año pasado y se espera una pronta respuesta a nivel nacional.

Promesas de continuidad

El secretario de Gestión Territorial Educativa de Santa Fe, Federico Paggi, manifestó que la intención del gobierno provincial es sostener el funcionamiento de coros y orquestas, a partir de una progresiva inclusión en el sistema educativo provincial.

“Con Nación consolidamos el plan operativo “Argentina, enseña y aprende”, con la construcción del presupuesto de financiamiento nacional. Mantuvimos la línea de coros y orquestas para que Nación no se desentienda y siga financiando contratos o gastos de funcionamiento. Nuestra intención es que a futuro la relación de tipo contractual con la Nación vaya bajando y subamos la cantidad de horas de provincia”, explicó Paggi, mientras se espera la respuesta de Nación, prometida para la última semana de diciembre pero que no se concretó, en parte por un fuerte conflicto gremial por despidos precisamente decididos por la cartera educativa nacional.

Por lo pronto, dentro de este plan operativo anual –que se debe oficializar– está incluido el presupuesto para financiar salarios docentes, gastos de funcionamiento y compra de instrumentos para los coros y orquestas de Santa Fe a partir de marzo próximo.

“Es complejo incorporar en un decreto pensado para escuelas, un programa que no es una escuela. La idea es que los coros y orquestas se consoliden en el esquema del sistema santafesino. Evaluar cuánto tiene que impactar en el presupuesto y darle orientación para que permanezca en el tiempo”, explicó Paggi.

El secretario advirtió que la intención del gobierno de Santa Fe es incorporar a los conjuntos de barrio Tablada, barrio Triángulo y Granadero Baigorria a la Red Provincial de Coros y Orquestas. La idea es vincular a los conjuntos con las escuelas del oeste, el sur y el norte donde trabajan.

“Queremos consolidar el programa como único y que la separación entre Bicentenario y Red de Orquestas se vaya achicando. Todos deben constituir un mismo espacio, porque todos trabajan con estudiantes”, explicó Paggi. Y agregó: “Necesitamos que se empiecen a referenciar con el criterio que hace a una escuela. Que la orquesta sea un soporte para que el chico quiera continuar la escuela y no se agote en el acto cultural. El objetivo tiene que ser incluir para un espacio educativo. No estamos tan lejos de la dinámica que pretendemos”.

En cuanto al reclamo de los docentes acerca de aumentar la cantidad de horas cátedra, el secretario destacó que todas las otorgadas son genuinas. “Hoy no hay ningún trabajador que esté haciendo su trabajo gratis. Llegar a la titularización lleva un tiempo, porque no podemos forzar el sistema. Hay que crear una estructura que hoy no está tan formalizada. Más allá de que uno pueda entender la angustia de los particulares, tiene que verse la problemática como parte de un sistema”, aclaró.

Por último, Paggi indicó que se abrieron los sobres de la licitación para la compra de instrumentos, con fondos nacionales que rondan los 2 millones de pesos. Éstos serán repartidos según las necesidades de cada conjunto. En tanto, aseguró que los contratos desde Nación estarán garantizados para enero y febrero próximos, a la espera de una respuesta satisfactoria para el resto del año.

Amsafé reconoce el problema

En sintonía con el reclamo, el secretario Gremial de Amsafé provincial, Javier Almirón, reforzó el pedido por más horas cátedra. “La situación es la misma que antes. Seguimos reclamando que la provincia genere 400 horas cátedra genuinas del sistema educativo para suplementar los ingresos y fortalecer el desarrollo de los conjuntos”, señaló el gremialista docente. Y advirtió que faltan cargos en todas y cada una de las orquestas.

Desde Amsafé indicaron que los salarios de las orquestas de Santa Fe son los más bajos. Las dos horas asignadas a 13 docentes “representan apenas 900 pesos por mes”. Y los contratos, puntualizaron, son por 2.500 pesos “y no se prevé un mecanismo de actualización salarial”.

“Pedimos que los grupos tengan un funcionamiento más integrado a la provincia. Que las Orquestas del Bicentenario se acoplen con la Red de Coros y Orquestas, porque 26 horas cátedra no resuelven el problema”.

En barrio Triángulo no alcanza

Los responsables de la orquesta El Triángulo manifestaron su preocupación ante una situación que se vislumbra, como máximo, similar a la de 2016. “La perspectiva es que se ofrece lo mismo. Siguen siendo contratos de prestación de servicios y no cargos docentes. Es complicado de sostener en lo económico, y en cuanto a derechos laborales peor, ya que los docentes no tienen reemplazantes ni licencia médica”, señaló Evangelina Gaido, directora del conjunto que funciona en zona sudoeste desde 2004. Según explicó la directiva, los salarios son inferiores a un cargo docente, y se pagan más tarde. “Esta situación de precarización atenta contra la continuidad de los docentes. Cobramos menos de la mitad de un cargo, y los contratos de 2016 tenían el mismo salario que 2015. En esas condiciones no hay ningún profesor que quiera seguir yendo a trabajar. Apelan al desgaste”, lamentó Gaido. Y confirmó que hasta ahora renunciaron 10 profesores entre las tres orquestas. En cuanto a las dos horas de provincia, la docente señaló que se trata de horas a término, en las que no se discrimina el nombre de la materia y no suman antigüedad. “Hacemos un trabajo hermoso con los chicos y es el mismo trabajo que un maestro de música. Pero a igual trabajo no es igual salario que otro docente. Queremos trabajo en blanco. Que las orquestas sean anexos de las escuelas”, enfatizó.