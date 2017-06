Con la infancia como inspiración

“Pienso los discos como un recorte de la vida que uno está viviendo”, dijo Nahuel Marquet. La charla gira en torno de Balneario, el nuevo disco de Degrade, la banda que lidera como uno de sus vocalistas. El material, el octavo en la discografía de la formación rosarina, acaba de conocerse y tendrá su presentación oficial el fin de semana en un show que sumará invitados especiales como Dani Pérez, coproductor del disco y vocalista de Sucesores de la Bestia, y Lolo Luciani, líder de Fluido, entre otros.

“Balneario es un disco barroco en la instrumentación porque tiene bastantes capas”, apuntó Marquet, y explicó: “Aparece un cuarteto de cuerdas, elementos de percusión y un coro femenino, en el que canta Lola Cattaneo, la hija de Pato (Emiliano Cattaneo, la otra voz y tecladista de Degrade)”, dijo sobre la música que acompaña las letras sobre las que el vocalista y compositor aseguró que encontraron cierta síntesis. “Son bastante simples. Por ahí Pato es un poco más metafórico para componer, pero venimos en un camino de simpleza, sin perder contundencia”, expresó.

“Veo a la canción como si fuera un laboratorio de lo que uno quiere ser”, dijo el compositor. Y continuó: “Escribo pensando cómo sería lo que está por venir, y las canciones me han demostrado que estaban adelantadas, que estaban sabiendo más de mí de lo que yo creía saber. Entonces dejo que salga lo que quiera y ver qué nos depara cada tema”.

“Lo que pasó fue que, musicalmente, no tomamos el formato estricto de banda de rock sino que tocamos los instrumentos de otro modo. Por ejemplo: Pablo Giulietti grabó unas guitarras simples pero de gran aporte; cuando en otros discos hacíamos capas y capas de guitarra, ahora hay una sola pero es terriblemente descriptiva”, apuntó. Y detalló: “Creo que tiene que ver con que nos conocemos cada vez más y tenemos, abiertamente, una idea que es que «menos es más» en música y que se puede aportar por otro lado”.

Para la edición de Balneario, Degrade decidió optar por la financiación colectiva. Fue a través de Panal de Ideas que convocaron al público a hacer su aporte para concretar la salida física del nuevo disco. “Nos costó pero llegamos y estamos muy contentos con eso”, dijo Marquet sobre lo que definió como una “preventa”, ya que quienes hicieron su aporte compraron por adelantado los CDs y las entradas al show entre otras cosas. “También inventamos ciertos paquetes como el disco más la entrada al show y la grabación de una versión nuestra de un tema que vos quieras de cualquier lugar del mundo y de cualquier época. Hubo gente que compró eso, así que veremos qué nos piden. Quiero que nos sorprendan, que no nos pidan un tema de Charly García o de (Gustavo) Cerati, que sea un desafío”, aseguró.

Hoy en día, el crowdfunding se presenta como una buena alternativa para las producciones independientes, sobre todo en este formato de preventa que permite a los seguidores de una banda formar parte del proceso de producción de un disco y apoyar a los artistas. “Son las cosas buenas de las redes sociales; un universo más democrático en las que la gente participa”, apuntó.

Balneario ya está disponible en Spotify, Bandcamp, YouTube y próximamente en CD y vinilo. “Nosotros somos de una generación en la que, si bien ya se escuchaban casettes, todavía había ediciones en vinilo. En el 91, me acuerdo que me compré el disco de Charly Filosofía barata y zapatos de goma en vinilo. Después se dejó de usar y, cuando volvió, nos gustó porque tenemos un aprecio enorme por el formato. Lo que tiene el vinilo es que es un formato que te obliga a escuchar, por lo menos, 30 minutos de música porque ponés un lado de un vinilo y no lo vas a estar picando. Te invita a escuchar la música más a modo de álbum. Me parece que eso hace falta y aportar para eso era nuestra idea. Además, si bien no es un disco conceptual, tiene un lindo viaje para escucharlo de corrido”, concluyó.

Recuerdo materializado

“Para nosotros, como para los artistas en general, la infancia es una gran fuente de inspiración, porque es una época de fascinación, de libertad. Y el balneario nos remite a esos viajes con nuestros padres a Córdoba o a Villa Gesell; hoy nadie va al balneario, va a la playa. Entonces, ese balneario queda como esa vieja foto de los días de playa. A ese balneario nos referimos, al mental, al de recuerdo, pero no nostálgico, sino un lugar creado en tus sueños”, explico Marquet. “Remite a ese balneario que quedó fijo en tu mente, que no cambia nunca y que remite a una infancia a la que, en cierto modo, uno apunta todo el tiempo como artista”.

Galpón de la Música

(Estévez Boero 980)

Sábado 24 a partir de las 21.30