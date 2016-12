Con ganas de revancha, Santa Fe debuta ante Chubut

Desde hoy y hasta el domingo 11 se disputará en el Cenard de la Ciudad de Buenos Aires el Campeonato Argentino Femenino U17. Santa Fe, que viene de ser dos veces subcampeón de la categoría, debutará hoy desde las 13.30 ante Chubut e integrará zona junto a Chaco y Buenos Aires.

El elenco santafesino tiene como entrenadores a Daniela Oldani y Ciro Redondo. El plantel entrenó en Rosario y ayer viajó a Capital. El equipo: Candela Foresto, Chiara De Virgilio, Lucía Cragnolino y Karen González Zapata (Atalaya de Rosario), Camila Ricci (Talleres Villa Gobernador Gálvez), Dafne Burguener, Lara Lizarraga (San Lorenzo de Tostado), Dalma Piri (Racing San Cristóbal), Candela Gentinetta (Ben Hur de Rafaela), Valentina Fernández (Libertad de Sunchales), María Victoria Fux, Laila Raviolo (Unión Florida). No pudo ser de la partida Lucía Operto, lesionada.

La primera fase del torneo se disputará entre hoy y el viernes en tres zonas de cuatro elencos. Los tres ganadores de zona y el mejor segundo jugarán la etapa Campeonato desde las semifinales, mientras que las otras selecciones jugarán ronda Consuelo y Estímulo.

En la zona A estarán Entre Ríos, Mendoza y Misiones, mientras que en la B jugarán Febamba (Capital), Córdoba, Neuquén y Santa Cruz y en la C lo harán Santa Fe, Buenos Aires, Chaco y Chubut. Las semifinales de las diferentes rondas serán el sábado y el domingo se definirán las ubicaciones finales y, lógicamente, el campeón.

Así como Santa Fe es tricampeón en el U14, aquí en U17 Santa Fe chocó en las dos últimas finales con Entre Ríos. Los dos equipos son candidatos otra vez, pero en esta ocasión se agrega un rival tremendo, como las porteñas, que no participaron de estos campeonatos.

La primera fecha

La fecha de hoy tendrá a las 9 a Capital ante Córdoba, luego Neuquén con Santa Cruz (a las 11), Santa Fe frente a Chubut (13.30), Chaco ante Buenos Aires (15.30), San Luis con Entre Ríos (17.30) y Misiones frente a Mendoza (19.30). Santa Fe jugará mañana con Buenos Aires de las 11 y el viernes a las 19.30 ante Chaco.

Liga provincial

Ya se conoce el programa de la tercera fecha de la Liga Provincial y cuatro rosarinos jugarán el viernes a las 21.30. En la zona A Gimnasia de Santa Fe vs. El Tala y Atalaya vs. San Lorenzo de Tostado. En el B Temperley vs. Talleres de Villa Gobernador Gálvez. Mientras, en el C el domingo a las 20.30 jugarán Racing de San Cristóbal vs. Sportsmen.

Santa Fe semifinalista

El seleccionado santafesino Sub 15 superó al de Neuquén por 90 a 41 en cuartos de final del Campeonato Argentino que se está disputando en las localidades cordobesas de Embalse y Río Tercero. Con este resultado, el equipo conducido por Roly Dianda se enfrentará hoy en semifinales con el seleccionado de Córdoba, que superó a Capital Federal. La otra semifinal será Entre Ríos con Buenos Aires. Los mejores anotadores de Santa Fe fueron Gastón Bertona con 19, Alexis Mato con 16, Ismael Amprimo y Alejo Pauloni, ambos con 11, mientras que también jugaron los rosarinos Joaquín Virgili (6 puntos) y Bautista Lugarini (4 puntos y 8 rebotes).

Largaron los pibes

Con dos cambios en la lista, comenzó a trabajar el seleccionado santafesino Sub 17 que jugará el Campeonato Argentinodel 13 al 17 de diciembre en las ciudades correntinas de Goya, Paso de los Libres y Curuzú Cuatiá. Las novedades pasaron por contar con Facundo Viola (Unión de San Guillermo) y Francisco Vanni (Santa Paula de Gálvez) en reemplazo de Marco Giordano (Regatas Corrientes) y Jonathan Basualdo, afectados a compromisos que les impidieron presentarse en el inicio de las prácticas. Se trabajará el doble turno en el estadio Facundo Sucatzky del Club Atlético Ceres Unión, a las órdenes de Marcelo Miretti, Gerardo Velazco y Guillermo Martinuzzi. El resto del plantel está integrado por Francisco Farabello (Sport)), Manuel Alonso (Libertad de Sunchales), Juan Cruz Fornero (Cacu), Juan Ignacio Bruni (Sport), Juan Ignacio Fernandez (Sport), Julian Eydallin (Talleres Villa Gobernador Gálvez), Francisco Breques (Libertad de Sunchales), Nicolás Reynoso (Libertad de Sunchales); Alvaro Chervo (Sportsmen de Rosario) y Nicolás Franco (Peñarol de Mar del Plata).

Hay más clasificados

En el certamen rosarino de primera A, El Tala superó a Los Rosarinos Estudiantil por 72 a 64 con 20 puntos de Joaquín Ríos y 12 de Franco Bertonazzi, mientras que Sebastián pereira hizo 14 en el perdedor.

Temperley le ganó a Talleres de Villa Gobernador Gálvez por 67 a 66 con 17 puntos de Lucas de los Santos y a falta de dos fechas para el final de la fase regular ya están los clasificados de la zona A1 para jugar desde el incio de 2017 en la zona de privilegio: Echesortu, Atalaya, El Tala, Temperley y Talleres de Villa Gobernador Gálvez (tiene ventaja ante Estudiantil).

En el grupo A2, con Sportsmen y Unión y Progreso adentro, tienen chances Puerto, Regatas, Provincial y Caova de quedarse con las tres plazas restantes.Para esta noche está previsto que jueguen por la fecha 17 Talleres vs. Echesortu, Fisherton vs. El Tala y Temperley vs. Ciclón (A1), Unión vs. Banco, Caova vs. Náutico y Puerto vs. Provincial (de A2).

En la B jugarán Newell’s vs. Saladillo y Red Star de San Lorenzo vs. Libertad. En la C Edison le ganó 61 a 59 a Sionista.

El tablero

Nacional Sub 13. Tras su formidable campaña en la etapa de semifinales, el Sub 13 de Central Argentino Olímpico de Ceres ratificó su potencial y jugará el hexagonal final del Argentino de Clubes a nivel nacional. Sus rivales serán Peñarol de Rosario del Tala, Poeta de Lugones de Córdoba, Alem de Bahía Blanca, La Unión de Colón e Independiente de Neuquén.

Liga A. Regatas Corrientes superó como visitante a Echagüe en Paraná por 80 a 62 en la continuidad de la Liga Nacional A. En el ganador jugó unos segundos el rosarino Marco Giordano. Mientras, Quimsa de Santiago del Estero vivió la presentación de Néstor García como entrenador en la victoria ante Quilmes de Mar del Plata por 75 a 58 y Boca doblegó en Junín a Argentino por 71 a 69. La jornada del lunes se completó con triunfo de Ferro ante Obras 75 a 74.

TNA. El lunes trajo buenas tareas rosarinas en el Torneo Nacional de Ascenso. Parque Sur de Concepción del Uruguay derrotó en el clásico a Tomás de Rocamora por 90 a 83 con 13 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias del rosarino Guido Mariani, mientras que Platense doblegó a Ciclista de Junín por 78 a 68 con 16 tantos, 4 rebotes y 3 asistencias de Exequiel Cassinelli. No le fue tan bien a Lisandro Villa, quien hizo 18 tantos pero fue derrota de Gimnasia La Plata frente a Temperley 85 a 73. Además, San Isidro le ganó 65 a 60 al Tiro Federal de Matías Stival (3) y el Deportivo Viedma que conduce Leo Hiriart cayó 80 a 70 ante Atenas. En los restantes duelos del lunes, Unión de Santa Fe festejó en Salta al ganar 101 a 92 y Villa Ángela derrotó por 84 a 59 al Oberá de Valentín Garello (3).

NBA. San Antonio tuvo que transpirar y padecer hasta el final para terminar de redondear una nueva victoria en la ruta. En lo que ha sido la prolongación de su invicto como visitante (con 12 ya es uno de los mejores de la historia), los Spurs vencieron a Milwaukee Bucks por 97-96. Manu Ginóbili completó su labor con 6 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia, 4 robos, 2 pérdidas y 1 falta en 20 minutos. Por su parte, Nicolás Laprovittola jugó 8 minutos, tiempo en el cual sumó 3 puntos, 5 asistencias, 1 pérdida y 2 faltas. Mientras, Brooklyn perdió ante Washington 118 a 113 sin Luis Scola y Dallas perdió 109 a 101 frente a Charlotte sin Nicolás Brussino.