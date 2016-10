¿Coudet con fecha de vencimiento?

Desde que tomó las riendas como técnico de Central, Eduardo Coudet fue planteando distintos objetivos. Pero todos ellos tuvieron al protagonismo como idea basal del juego. En ese escenario, es difícil imaginar al Chacho al frente del equipo, sin algo importante por pelear, sin una meta cercana por cumplir.

Así lo propuso Coudet desde que se calzó el buzo de entrenador canalla. Y también por eso, no debe sorprender a nadie que el propio Chacho se haya impuesto un límite que, evidentemente, condiciona su continuidad en el cargo. Ese tope es el partido de Copa Argentina ante Boca. Por lo que la suerte canalla en la competencia iría directamente ligada a la de Coudet en Arroyito.

Hay partidos que marcan, que dejan huellas más profundas que otros. Y el Clásico es uno de ellos. Es cierto que Central no venía realizando un buen torneo. En las primeras seis fechas le costó encontrar regularidad. Y tampoco se vio esa marcada identidad de juego que le había impreso Coudet al equipo en el año y medio anterior: el gen de un Central que a partir de la salida clara desde el fondo y el juego asociado de sus volantes instalaba el partido en campo contrario.

El equipo del segundo semestre de 2016 mostró problemas tanto de conformación como de diseño. También aparecieron inusuales fallas defensivas, individuales y colectivas. Y este cúmulo de inconvenientes, entre otros, resquebrajó una estructura que, en la faz ofensiva, amenazaba con ser de las más poderosas del torneo. Los nombres propios hablan por sí solos: Marco Ruben, Teo Gutiérrez y Giovani Lo Celso.

Ahora, tras la caída del domingo, los grises auriazules del inicio del torneo se oscurecieron. Y Coudet no anduvo con vueltas. “Nos jugamos muchísimo en el partido que viene con Boca; los jugadores y nosotros como cuerpo técnico”, dijo el Chacho, y condicionó su futuro en el cargo a lo que suceda en la Copa Argentina.

El ciclo Coudet en Central parece tener impresa la etiqueta con la fecha de vencimiento. En caso de que así sea, para que esta se posponga, será indispensable un resurgir futbolístico canalla. Pero que, a la vez, tendrá que llegar acompañado de resultados positivos.

Arrancan la semana en Arroyo

Los auriazules regresarán al trabajo hoy por la mañana. Así, los dirigidos por Eduardo Coudet iniciarán la preparación para los dos partidos que tienen por delante: ante Huracán en Parque Patricios, por la 8ª fecha del torne ; y frente a Boca por Copa Argentina. Para estos compromisos, el Chacho podrá contar con dos jugadores que no estuvieron a disposición en el Clásico, como Giovani Lo Celso, cumplió la fecha de suspensión; y Walter Montoya, dejó atrás una distensión de ligamento lateral interno de la rodilla derecha. De todos modos, pensando en el probable equipo para afrontar el cotejo del domingo ante Huracán (iría 15.45), Coudet haría foco en Boca. Por lo que no hay que descartar que, a la hora de diseñar el once, preserve algunos titulares. Respecto del juego por Copa Argentina ante los xeneizes, el mismo será el próximo 2 de noviembre, a las 21.10, en el estadio Mario Kempes de la ciudad de Córdoba.

Musto out de la Copa

Damián Musto continúa con el proceso de recuperación de la lesión que sufrió hace 16 días: una distensión de grado II del ligamento colateral interno de la rodilla derecha.

La buena noticia para el volante es que, en las últimas horas, le retiraron la inmovilización que le habían colocado para bloquear movimientos de la articulación de la rodilla lesionada.

Musto ya comenzó con los trabajos de campo y se estima que su reincorporación para entrenar en forma normal se dará dentro de 2 o 3 semanas.

Con ese panorama, Musto no tiene posibilidades de jugar ante Boca por Copa Argentina. Pero sí cuenta con muchas chances de reaparecer en la fecha 10 del torneo de primera división, cuando los auriazules visiten a los xeneizes.

Operaron a Pinola

Ayer fue intervenido quirúrgicamente Javier Pinola, quien la semana pasada sufrió una fractura incompleta en el sector medio de la tibia derecha. En la operación que se llevó a cabo en el sanatorio Mapaci y estuvo a cargo del doctor Gustavo Pintón, se le realizó a Pinola el recambio de clavo endomedular que le habían colocado en mayo pasado, cuando había padecido otra factura de mayor magnitud en el mismo hueso. Está previsto que el defensor reciba el alta durante la mañana de hoy.

En reserva festejó el Canalla

La reserva de Central se quedó con el Clásico. El partido se disputó ayer por la tarde, a puerta cerrada, en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Y los auriazules se impusieron a los rojinegros por 3 a 0. Los goles del Canalla llegaron, en el primer tiempo, por intermedio de Rodrigo Migone, a los 21 minutos de tiro penal, y Milton Valenzuela en contra, a los 42. Mientras que, en el complemento, Lionel Monzón, también en contra de su valla, puso cifras definitivas a 9 minutos del final.

Con el triunfo, la reserva del Canalla cortó una serie de dos partidos sin victorias (empate ante Atlético en Rafaela y derrota frente a Estudiantes en Quilmes). Ahora, Central suma 10 unidades. Mientras que Newell’s se mantiene como líder de la divisional, pero resignó su invicto, y una racha positiva de once juegos sin caídas. El equipo que conduce técnicamente Juan Pablo Vojvoda, último campeón de la categoría, sigue arriba con 16 puntos, producto de 5 triunfos y 1 empate.

El Central del técnico Leonardo Fernández formó con: Juan Pablo Romero; Ángel Gómez, Renzo Alfani, Santiago Heredia, Matías Recalde; Félix Banega, Matías Mansilla, Leonel Rivas (ST 39m Matías Palavecino) y Joaquín Pereyra (ST 21m Diego Becker); Joel Reinoso (ST 37m Agustín Maziero) y Rodrigo Migone. Entre los suplentes, los que se quedaron sin la chance de ingresar fueron: Agustín Alastra, Nicolás Giménez, Agustín Coscia, y Maximiliano Lovera.

Mientras que el once inicial rojinegro estuvo integrado por: Ezequiel Unsain; Lionel Monzón, Maximiliano Pollacchi, Lisandro Martínez y Milton Valenzuela; Daniel Mancini (Rodolfo Rotondi), Braian Rivero, y Emiliano Franco (Yoel Arriola); Milton Treppo, Matías Tissera y Joaquín Torres (Esteban Radice). Mientras que entre los relevos quedaron: Kevin Humeler, Stéfano Callegari, Leonel Ferroni y Maximiliano Ribero. El árbitro del encuentro fue Sebastián Martínez.