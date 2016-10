El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Héctor Recalde, manifestó su rechazo al proyecto aprobado en la madrugada de este jueves en la Cámara baja que establece la implementación de la boleta electrónica en todo el país para 2017.

“Con el voto electrónico hay más posibilidades de hacer fraude, hay facilidades tremendas. No da ninguna garantía”, aseguró Recalde en declaraciones radiales, al hacer referencia al proyecto aprobado por 152 votos a favor y 75 en contra.

Según el diputado del FPV-PJ, “nunca nadie planteó la necesidad de cambiar el sistema electoral”, al recordar que esa fuerza “ha ganado y perdido elecciones, lo que demuestra que este sistema de elecciones funciona” y dijo que “los países más avanzados del mundo lo dejaron. Los que venden el software en Corea ni siquiera lo utilizan”.

Sostuvo que “los veinte países más desarrollados del mundo fueron y volvieron con el voto electrónico. La Corte de Alemania declaró la inconstitucionalidad por su vulnerabilidad. No hay ninguna garantía del secreto del voto ni del resultado”.

“Un muchacho especialista en informática se metió en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y mostró la vulnerabilidad del sistema, como un patriota, y después de eso fue procesado. Luego, por suerte, fue sobreseído”, aseveró Recalde, quien recordó que “solamente Estados Unidos mantiene el voto electrónico en algunos distritos”.

Para Recalde, “hay un tema etario de la dificultad de llegar a la tecnología que hará que muchas personas mayores de 60 años, que no tienen la obligación de votar, no vayan para no hacer el ridículo”.

El diputado FPV-PJ consideró que el proyecto de reforma “es nada más que para instaurar el sistema electrónico” y puso de relieve que con la implementación de la boleta electrónica “se van a gastar cerca de 300 millones de dólares”.