¿Con dupla nueva en Santa Fe?

El primer día de trabajo de cara al compromiso del miércoles, en cancha de Unión, arrojó buenas noticias en Central. Es que Germán Herrera hizo fútbol y quedó a disposición para el choque por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Atlético de Rafaela; y Fabián Bordagaray, el quinto refuerzo, entrenó por primera vez junto a sus compañeros y se perfila para ir desde el arranque en el compromiso en Santa Fe.

La gran duda para ese cotejo es Marco Ruben. El delantero sufrió un fuerte traumatismo en la cresta ilíaca derecha en el juego del sábado y su presencia es toda una incógnita.

Además, en el entrenamiento que se desarrolló ayer en horas del mediodía en el predio de Arroyo Seco hubo varios jugadores que se presentaron con molestias producto del desgaste que significó jugar todo el partido bajo la lluvia. Es por eso que esta tarde, cuando vuelvan a trabajar, el cuerpo técnico junto al médico del plantel, Marcos Diez, evaluarán de manera más exhaustiva a los profesionales que evidenciaron molestias para saber si podrán estar o no a disposición el miércoles ante la Crema.

Con Ruben en duda y sin Teófilo Gutiérrez (ver aparte) hoy la dupla de delanteros para ir al estadio 15 de Abril será: Herrera-Bordagaray.

Vale recordar que el Chaqueño sufrió la semana pasada una distensión muscular por lo cual no estuvo entre los concentrados para el debut en el torneo. Y el hecho de que ayer hizo fútbol en espacios reducidos y terminó sin molestia fue una buena noticia para el cuerpo técnico; ya que si el delantero no se recuperaba Eduardo Coudet iba a tener que cambiar de esquema de cara al compromiso por la Copa Argentina.

Otro de los que tendría chances de jugar en Santa Fe es el defensor Víctor Salazar, quien no pudo estar en el debut del torneo por haber sido expulsado en la última fecha del campeonato anterior.

El plantel auriazul volverá a entrenar esta tarde desde las 16.30 y mañana, luego del ensayo matutino, viajará rumbo a la capital de la provincia a la espera del juego que se jugará el miércoles a las 19.30 con arbitraje de Andrés Merlos.

Venta de entradas

Hoy comienza la venta de entradas para el encuentro del miércoles, en Santa Fe, ante Atlético de Rafaela por los 16avos de final de la Copa Argentina. El expendio arrancará a las 10 y se extenderá hasta las 18 en las boleterías del Gigante de Arroyito. El valor de los tickets será de 150 pesos para las generales y 300 para las plateas. La venta continuará mañana en el mismo lugar y horario. Además hoy de 10 a 20 en el Cruce Alberdi se venderán los pasajes con entrada general. El costo del viaje en colectivo, que partirán el miércoles a las 14, es de 350 pesos y se puede abonar en efectivo o con tarjeta.

Viajó y será evaluado

Teófilo Gutiérrez viajó ayer rumbo a Colombia para ponerse a disposición del cuerpo técnico de José Pekerman de cara a la doble fecha de Eliminatorias donde la selección cafetera enfrentará el jueves a Venezuela y el martes de la semana que viene a Brasil. El delantero canalla sufrió una molestia en el isquiotibial derecho y será evaluado por el cuerpo médico del seleccionado. Si hay lesión muscular Teo quedaría desafectado y hasta podría volver al Canalla antes de lo pensado. Más allá de eso el colombiano está en duda para el encuentro ante Vélez por la segunda fecha del torneo.

“Nos faltó la puntada final”

Fue el mejor jugador de Central en el debut. Más allá de que como el resto de sus compañeros jugó de mayor a menor, Giovani Lo Celso fue la figura canalla según el puntaje de El Hincha con un 6,5. El enganche auriazul analizó lo hecho por el equipo en el primer encuentro del equipo en el torneo de la Independencia.

“En el primer tiempo de a ratos se vio un Central con muy buen fútbol y nos faltó la puntada final para poder concretar. En el segundo tiempo nos costó un poquito más pero se hizo un gran esfuerzo”, fue el primer análisis que hizo el número 10 auriazul.

Y más tarde comentó: “Pesó la salida de Marco (Ruben), ya la cancha se puso también más pesada, después la salida de Teo (Gutiérrez) nos quitó fútbol en los últimos metros. Así y todo se siguió insistiendo, aunque no con el fútbol del primer tiempo”.

—¿Qué te dejó el debut del torneo?

—Nos vamos con dos caras: la del primer tiempo que fue muy buena y la del segundo que nos costó un poquito más. Si hubiéramos abierto el marcador en el primer tiempo, el partido hubiera sido otro. Se crearon situaciones para poder convertir pero nos faltó la fortuna de estar más finos en los últimos metros.

—¿Y en lo personal?

—Me sentí bien, muy bien. Hice la pretemporada completa, después me tocó ir a la selección. Me tocó aprender mucho, estoy creciendo. Sigo observando a mis compañeros y eso me hace crecer día a día, al igual que los consejos del cuerpo técnico. A seguir entrenando para darle lo mejor al equipo. Ahora hay que dar vuelta la página rápido y pensar en el partido del miércoles que es una final. Ganás y seguís, perdés y te vas a casa; así que a prepararlo de la mejor manera en estos días para seguir en camino que es lo que queremos.

—¿Cómo fue la primera experiencia de ser el enganche de dos delanteros como Marco y Teo?

—La verdad que para uno que es enganche se le hace más fácil tener esos jugadores de jerarquía adelante (por Teo y Marco). Contento por ellos y a seguir manteniendo este nivel que se viene un semestre lindo.

