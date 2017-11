Con dos cambios, Llop confirmó los once que visitarán a River

Juan Manuel Llop confirmó el equipo para enfrentar a River el domingo a las 19.15 con arbitraje de Facundo Tello, y habrá dos modificaciones: ingresa Franco Escobar por el suspendido Bruno Bianchi y retorna Leonel Ferroni por Milton Valenzuela.

Si bien Nery Leyes pudo hacer fútbol, el DT considera que no está en plenitud y además se mostró conforme con el rendimiento de Juan Ignacio Sills, por eso el ex Atlético Tucumán irá al banco. Los once para enfrentar al Millonario serán Luciano Pocrnjic; José San Román, Franco Escobar, Nehuén Paz, Leonel Ferroni; Juan Sills, Braian Rivero; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Víctor Figueroa; Luis Leal.

En tanto, el entrenador ya confirmó los 18 futbolistas que viajarán el sábado a Capital Federal para quedar concentrados y de ahí se desprende que el banco de suplentes tendrá a Nelson Ibáñez, Milton Valenzuela, Joaquín Varela (defensor de 20 años), Nery Leyes, Héctor Fertoli, Mauro Guevgeozian y Alexis Rodríguez (delantero de 21 años, hermano de Denis y primo de Maxi).

Cinco nuevos contratos

La posible partido del juvenil Nicolás Castro a Boca generó mucha preocupación en la dirigencia leprosa y en el director deportivo Martín Mackey, ya que entienden que hay muy poca protección ante situaciones como estas, donde juveniles sin contrato son tentados para jugar en clubes más poderosos y poco se puede hacer para impedirlo.

Si bien Newell’s le hizo una contrapropuesta a Boca en el mes de octubre, la realidad es que poco se podía hacer ante la decisión del jugador y su familia de irse a Boca. “Ya decidieron irse, entonces lo único que podemos hacer es busca el mejor rédito económico que podamos”, le confió una fuente dirigencial a El Hincha.

Se conoció que Eduardo Bermúdez no estaba al tanto del tema hasta que trascendió periodísticamente, y que el presidente intentará impedir la salida del volante rafaelino, algo que resulta complicado.

En tanto, la posibilidad de transferir al juvenil delantero Luciano Cingolani al Manchester United es una posibilidad que está por ahora lejos de concretarse. Es que, más allá del interés del club inglés por el delantero, aún no hubo ninguna oferta formal.

Para evitar esta posible salida de juveniles, la idea de Mackey es “blindar” a los mejores exponentes de las distintas categorías haciéndole contrato profesional.

En ese sentido, firmaron su primer contrato cinco futbolistas: Rodolfo Rotondi (carrilero zurdo de 20 años), Joaquín Varela (zaguero de 20 años), Milton Treppo (delantero de 21 años), Alexis Rodríguez (delantero de 21 años), e Ignacio Huguenet (delantero de 19 años).