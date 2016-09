Con caras nuevas, Central Córdoba se prepara

Luego del debut en el Gabino ante Cañuelas, Central Córdoba buscará mañana su primera victoria pero sobre todo mejorar el opaco rendimiento que mostró en la presentación.

Para ello, los dirigidos por Oscar Santángelo han trabajado muy duro durante toda la semana y esta mañana cerraron los trabajos previos con la inclusión al plantel de Juan Carlos Lescano, la última incorporación sumada ayer junto a otras cuatro incorporaciones. El “Tate” retorna al Charrúa para su tercera etapa luego de haber sido pieza clave para el ascenso a la “B” Metropolitana en 2012, objetivo que perseguirá nuevamente esta temporada.

Si bien el técnico no confirmó los once para enfrentar mañana en Ensenada a Cambaceres, en el día de ayer los titulares que probó fueron: Romero; Zaen, Godoy, Ledesma, Milanesio; Ferrari, Funes, Torres (Fernández), Sánchez; Figueroa, Solari.

Con relación a la formación del debut ingresaron Colono x Vella (lesionado); Ledesma x Resler (lesionado) y Solari x Paglialunga (táctico). De ellos, el capitán Vella tiene una molestia muscular pero confían en que sea de la partida.

En cuanto a los refuerzos, ayer jueves fue un día muy movido por Tablada. A lo ya comentado de Lescano, también pusieron su rúbrica y se transformaron en jugadores charrúas para la presente temporada Pablo Rossi (enganche ex Atlético Rafaela), Maximiliano Bulleri (volante ex Atlético Pujato), Ramiro Rocca (delantero ex PSM y Studebaker de Villa Cañas) y Leonardo Borzani (volante central ex Canalla y Sportivo Belgrano de San Francisco).

De ellos, Rossi ya estaba entrenando hace una semana, Bulleri desde el lunes y Rocca se sumó ayer. Solo resta que lo haga Borzani en las próximas horas.

Para el partido de mañana desde las 15.30, el árbitro será Mauro Biasutto.

