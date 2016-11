Como la cigarra: resucitando

“La Cigarra” es el nombre de la conocida canción de María Elena Walsh y, a partir de ayer, también el de la cooperativa cuya acta constitutiva rubricamos los actuales 61 trabajadores de prensa que producimos autogestivamente el diario El Ciudadano y la Región.

Se trata de un nuevo escalón del proceso iniciado el 27 de octubre pasado. En esa fecha, el grupo Indalo Media se retiró de la gestión de este medio de prensa que, bajo varias figuras empresarias pero siempre con los trabajadores, algunos de los originales y los que se sumaron, sostiene una inédita –por lo duradera– pluralidad informativa diaria en papel en la ciudad.

A partir del retiro empresario, la decisión de quienes le ponemos el cuerpo al diario, junto al Sindicato de Prensa de Rosario que nos representa, fue sostener las fuentes de trabajo. Y si no había nadie dispuesto a asumir el riesgo empresario para financiar la continuidad de este medio, que cumplió hace poco la mayoría de edad, entonces sería con esfuerzo y voluntad propios. La apuesta no es ingenua ni fácil en un contexto de políticas públicas que achican el bolsillo y despueblan los ámbitos laborales. En particular, los informativos. Por lo mismo, sería impensable en soledad. Lo que alimentó de convicciones este camino que comenzamos a transitar casi por obligación fue el acompañamiento externo: organizaciones civiles, gremios, instituciones públicas y privadas, colegas del oficio y buena parte de la sociedad rosarina tomaron nota y devolvieron un sorprendente apoyo que no sólo es simbólico sino también material.

Acompañados es otra cosa, hace que valga la pena y nos obliga, ahora, a una responsabilidad que nos trasciende. “La apuesta del gremio es seguir junto a los trabajadores para consolidar un espacio de comunicación masiva emblemático para defender los puestos de trabajo pero también apuntalar la pluralidad informativa”, resumió ayer Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa Rosario.

A partir de ahora, somos la Cooperativa de Trabajo La Cigarra Limitada, que continuará publicando el diario El Ciudadano y La Región y poniendo en línea la página web Elciudadanoweb.com. Lo que sigue es apuntalar una estructura organizativa propia en la que tenemos que asumir, además las tareas propias del oficio periodístico, las restantes facetas de un negocio que antes fue responsabilidad empresarial. No es la primera vez que nos ocurre en estos 18 años. “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando”, escribió María Elena Walsh para una canción que se transformó en metáfora de resistencias varias. Y que hoy actualizamos con este empeño de seguir adelante por nuestra cuenta y riesgo. Pero como aclaramos en un primer comunicado en el que anunciamos este proceso, lo hacemos bien acompañados.

Ayer se filmó un nuevo capítulo para dar sustento jurídico a este nuevo camino colectivo. Los próximos, darán cuenta de los avances en la organización interna para mantener e incluso mejorar el medio en papel y por internet. El clásico The End se lo queda la etapa empresaria. A la gestionada por los propios trabajadores le cabe otra:

Continuará…