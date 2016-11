Comienzan las audiencias para discutir tarifa de luz en Santa Fe

Este viernes a las 8.30 comenzará la audiencia pública convocada por la Secretaría de Estado de la Energía ante el pedido de actualización de tarifa por parte de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Se llevará a cabo en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, en la localidad de Santa Fe.

Ayer por la tarde, la Multisectorial contra el Tarifazo de Santa Fe realizó un “velazo” frente a la casa central de la Empresa Provincial de la Energía en Santa Fe y en Rosario.

Diego Nicolau, miembro de la Multisectorial Santa Fe Contra los Tarifazos, comentó al diario Uno que “la intención es hacer ver el reclamo en relación a los aumentos de la luz y, luego, el agua. Mañana son las audiencias públicas, que no solucionan nuestro problema ya que no son vinculantes. A pesar de que se puede leer y expresar las posiciones no son tenidas en cuenta, entonces nos están invitando a audiencias que en realidad el tema de fondo ya está decidido”.

La firma estatal solicita una actualización desdoblada del 15 % promedio a partir del 1 de enero próximo y del 19,1 % desde el 1 de marzo, en virtud de las variaciones de costos verificadas este año y atendiendo el aumento del índice anual de inflación. La empresa argumenta la necesidad de profundizar el plan de inversiones en el sector eléctrico, a los efectos de disminuir el impacto en los meses de alta demanda estacional.