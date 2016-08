Comienza a regir el servicio “puerta a puerta” para compras al exterior

El sistema “puerta a puerta” para compras al exterior a través de internet comenzará a regir a partir de este viernes 26 de agosto, tras estar suspendido por más de dos años. El régimen de importaciones fue oficializado por el Gobierno a fines de julio e involucra envíos de hasta 50 kilos por un valor igual o inferior a los mil dólares.

A partir de la implementación del servicio, los productos que lleguen al país, podrán ingresar a través del correo oficial o privados. El límite de peso e importe para las compras a través del Correo Argentino, es de hasta 2 kilos y 200 dólares, mientras que para los couriers, es de hasta 50 kilos y 1.000 dólares.

Para el correo oficial no hay límite de envíos en cantidad por año, mientras que para el privado existe un tope de cinco envíos por persona y año calendario. El sistema tiene una franquicia de 25 dólares que se aplica en las compras por el correo oficial, pero no para el servicio privado.

El comprador debe generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) sólo si el producto se compró vía correo oficial.

Las compras tienen un gravamen del 50% del valor de la mercadería si el producto llega por correo oficial, mientras los productos de hasta 25 dólares no pagan impuestos a la importación.

Sin importar por qué vía llega el producto al país, el consumidor deberá comunicar en la web de la AFIP que recibió el producto dentro de los 30 días corridos luego de recibirlo en el domicilio.

Para ello debe contar con un CUIT/CUIL y clave fiscal, con un nivel de seguridad 3, para poder operar en la página del organismo.

De no confirmar la recepción de lo adquirido, no será posible recibir otro envío hasta tanto no subsane o justifique tal situación ante este organismo”, aclaró la Administración Federal.

Según lo dispuesto, los envíos están exceptuados de la previa intervención del Instituto Nacional de Alimentos, regulaciones en las que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, tramitación de Licencias de Importación Automáticas y/o no Automáticas, régimen de Identificación de Mercadería y restricciones y prohibiciones de carácter económico.

La resolución que se pondrá en marcha desde este viernes será de aplicación también para aquellos envíos que a la fecha de entrada en vigencia de esta norma, aún no hayan sido librados a plaza.

