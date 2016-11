Comenzó rodaje en Argentina de film internacional

El viernes último comenzó el rodaje en Buenos Aires del thriller apocalíptico Numb. At The Edge Of The End, un film de producción internacional que cuenta con un elenco que reúne también actores de distinto origen tales como el canadiense Hayden Christensen (quien compuso al personaje de Anakin Skywalker para la saga La Guerra de las Galaxias), el norteamericano Harvey Keitel (a quien se viera recientemente en Juventud, de Paolo Sorrentino) y los argentinos Fernán Mirás, Rafael Spregelburd y Liz Solari, en una historia dirigida por el realizador argentino Rodrigo H. Vila.

El film, producido por Cinema 7 films y Aicon Music Pictures, completa su elenco con el reconocido actor italiano Marco Leonardi y el actor canadiense Justin Kelly.

Numb. At The Edge Of The End cuenta la historia de Kurt Matheson (a quien da vida Hayden Christensen), un veterano de guerra con trastorno de estrés post traumático que cree que el fin del mundo se acerca.

Luego de establecer una relación con un dudoso Mesías (en la piel de Harvey Keitel), abandona su vida cotidiana y comienza a entrenarse de una manera extrema en un refugio subterráneo.

Todos dudan de su integridad mental, pero cuando él mismo también se ve entrando en ese margen de incerteza ante lo que tiene enfrente, empieza a ocurrir algo verdaderamente extraordinario que cambiará su vida para siempre.