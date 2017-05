Entregan 40 mil credenciales de medio boleto interurbano

Secundarios y Terciarios Para los estudiantes secundarios y terciarios, están listas más de veinte mil credenciales que comenzaron a distribuirse este lunes directamente –por envío postal– desde la Subsecretaría de Transporte a los respectivos establecimientos educativos. Los jóvenes que hayan realizado el trámite correspondiente podrán retirarlos en las próximas horas en las instituciones secundarias y terciarias a las que asistan. La entrega se hará previa presentación de DNI con la condición de haber recibido la confirmación del envío vía correo electrónico. Desde el martes 16, para universitarios A través del Gabinete Joven, se informó el cronograma de entrega de credenciales a las y los estudiantes universitarios en las cinco regiones de la provincia. Esto se llevará a cabo en las ciudades de Santa Fe, Esperanza, Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto, Rosario, Casilda y Zavalla, localidades que concentran la mayor cantidad de estudiantes universitarios. El operativo de entrega comienza el próximo martes 16 en la ciudad de Santa Fe y Esperanza. En la capital los estudiantes podrán retirar su credencial de 9.30 a 18 en La Redonda, Arte y Vida Cotidiana (Salvador del Carril y Belgrano), mientras que en Esperanza podrán hacerlo de 11 a 16 en la Facultad de Ciencias Agrarias/Veterinaria. El viernes 19 será en simultaneo la entrega en Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, que se realizará de 9.30 a 17 en los Centro Cívicos de cada localidad. En Rosario, el 23 Finalmente, el martes 23 se concretará la entrega masiva de credenciales en Rosario, en el Galpón 17 de Ciudad Joven –primero sobre el río frente al Monumento a la Bandera– de 9.30 a 18. El mismo día, en Casilda, de 10 a 16 en patio central de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y en Zavalla será de 10 a 16 en la Facultad de Ciencias Agrarias. Las credenciales podrán ser retiradas por el titular o un allegado que se presente con su DNI acreditando identidad y domicilio del titular de la tarjeta. Para ello, es requisito haber recibido previamente un correo electrónico del gobierno provincial notificando que el trámite fue exitoso (se verifica la regularidad en el cursado y rendición de materias). Quiénes pueden acceder La franquicia beneficia a los estudiantes regulares de los niveles secundarios, terciarios y universitarios que viven en una localidad diferente a la que estudian y que utilicen el transporte interurbano para trasladarse a los establecimientos educativos de Santa Fe. Hay que completar el formulario con los datos personales del/la alumno/a y del establecimiento educativo en cuestión para recibir el alta de la solicitud vía correo electrónico, la cual deberá ser contestada en un plazo máximo de siete días. Por la web Los plásticos emitidos para el ciclo lectivo 2016 tendrán validez hasta fin de mes, por lo que los que deseen seguir haciendo uso del beneficio deberán avanzar en su renovación en esta dirección de internet. Para consulta, se puede escribir a medioboleto@santafe.gob.ar o comunicarse telefónicamente con la subsecretaría de Transporte (teléfono: 0342 – 4577079) de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

