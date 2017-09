Comenzó el juicio oral y público contra De Vido por la tragedia en Once

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido comenzó a ser juzgado esta mañana por la Tragedia de Once, en la que fallecieron 52 personas y por la que el actual diputado nacional del Frente para la Victoria podría recibir una condena de once años de prisión por los presuntos delitos de estrago culposo y administración fraudulenta.

En los Tribunales Federales de Comodoro Py, también estaba presente el ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos Gustavo Simeonoff.

En esta primera audiencia está previsto que se escuche la acusación de la fiscalía junto a las que hacen las cuatro querellas que representan a los familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida el 22 de febrero de 2012 en la estación de Once.

En caso de que los tiempos se den, Julio De Vido tendrá la posibilidad de prestar declaración indagatoria o bien no hacerlo y luego sí se dará inicio a las cuestiones preliminares, para tal vez en una segunda jornada comenzar con la declaración de los primeros testigos.