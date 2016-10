Colón venció a Defensa y Justicia y es escolta en el torneo

Colón venció a Defensa y Justicia por 1 a 0 en un atractivo encuentro que disputaron esta tarde, en el estadio “Brigadier General Estanislao López” por la quinta fecha del torneo de Primera División.

El único gol del encuentro lo marcó el defensor Emanuel Olivera, a los 10 minutos del primer tiempo, por medio de un cabezazo.

Por otra parte, Elías Gómez fue expulsado en el conjunto visitante a los a los 40 minutos de la primera etapa, por doble amonestación.

Con este triunfo, Colón llegó a las 11 unidades, se ubica como escolta del líder Estuadiantes de La Plata, continua invicto en el certamen y no recibió goles, mientras que el elenco de Florencio Varela sumó su tercer derrota y sigue sin poder ganar en el torneo.

El primer tiempo tuvo un ritmo frenético y fue el conjunto visitante el que tuvo las mejores situaciones como para abrir la cuenta, sin embargo quien golpeó primero fue Colón por medio de un cabezazo de Olivera -debutante- tras un tiro de esquina cuando corrían poco menos de 10 minutos de juego.

Lejos de caer en su nivel, Defensa y Justicia prosiguió con su idea futbolística y arrinconó en su propio campo al local, que llevó a resguardarse en su arquero Jorge Brown, quien con grandes acciones le ahogó el grito de gol con una doble tapada a Pochettino y luego de Ríos.

El cotejo continuó con un fluido ida y vuelta, donde ambos intentaron buscar algo más, pero “el halcón” se complicó solito sobre el final de la primera etapa, cuando Gómez se hizo echar en dos acciones infantiles.

El segundo tiempo empezó mejor para la visita ya que salió decidido a buscar la igualdad, donde contó con varias ocasiones, por medio de Ríos y luego con Pochettino que con un derechazo reventó el poste izquierdo del arquero “sabalero”.

Con el correr de los minutos, el nivel de juego decayó debido a que la intensidad estuvo centrada en el mediocampo y las ocasiones de peligro se anotaron en la lista de faltante, pese a que ambos entrenadores realizaron cambios ofensivos.

Lo más relevante en media hora de juego fue cuando el árbitro, Sergio Pezzota, le mostró la tarjeta roja a Ortíz -en una acción de roce-, pero tuvo que pedir al cuarto juez que le alcance la amarilla y arregló su error, ya que la había olvidado en el vestuario.

El final del cotejo tuvo a Defensa y Justicia replegado en su campo ya que estaba con dos hombres menos -expulsión de Gómez y fractura de Pablo Becker-, mientras que Colón, manteniendo su estructura y el orden a pedido de Paolo Montero, intentó estirar las cifras, la cual no logró.

Síntesis

Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera; Gerónimo Poblete, Adrián Bastía, Iván Torres, Pablo Ledesma; Nicolás Silva e Ismael Blanco. DT: Paolo Montero.

Defensa y Justicia: Gabriel Arias; Hugo Silva, Luis Jerez Silva, Alexander Barboza, Elías Gómez; Mariano Bareiro, Jonás Gutiérrez, Tomás Pochettino, Juan Kaprof, Agustín Bouzat y Andrés Ríos. DT: Ariel Holan.

Gol en el primer tiempo: 9m Olivera (C).

Cambios en el segundo tiempo: 7m Pablo Becker por Kaprof (DyJ), 13m Fidencio Oviedo por Bastia (C), 21m Fernando Elizari por H.Silva (DyJ), 24m Nicolás Stefanelli por Ríos (DyJ), 33m Cristian Bernardi por N.Silva (C), 50m Diego Lagos por Ledesma (C).

Incidencia en el primer tiempo: 40m expulsado Gómez (DyJ) por doble amonestación.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).

Árbitro: Sergio Pezzotta.