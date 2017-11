Colegios privados abrieron la preinscripción a jardín antes de lo habitual para evitar las grandes filas

Los jardines privados abrieron una preinscripción antes de lo pautado en el calendario escolar y reavivaron el debate sobre las vacantes en las salas de 4 años en Rosario. El año pasado Amsafé había denunciado que unos 400 chicos en la ciudad iban a quedar afuera por falta de salas y cargos docentes. A un mes del inicio formal de la inscripción, la ministra de Educación Claudia Balagué aseguró que los chicos que inicien la escolaridad en 2017 tendrán un banco.

Desde Sindicato Argentino de Docentes Privados Seccional Rosario (Sadop) responsabilizaron al Estado y dijeron que la gran demanda se da por un crecimiento demográfico desparejo. “Hay una saturación en algunos lugares como el centro y Fisherton. El Estado debería redirigir la oferta y aumentar el presupuesto para nuevas salas. Los privados pueden colaborar, pero tiene que haber una política para eso”, agregó el secretario general, Martín Lucero. El sindicalista agregó que los colegios privados deben cumplir la normativa y que la preinscripción es una forma de organizarse para atender la gran demanda. Ante la falta de vacantes en las salas de 4, Lucero dijo: “El Ministerio de Educación debería controlar esas prácticas, tranquilizar a los padres y explicarles que se van a hacer cargo de que haya suficientes vacantes”.

Lo público

En las escuelas estatales la preinscripción comenzó para los chicos que pasan a sala de 5 y para los hermanos de los alumnos que cursan en la institución. El 15 de diciembre empieza la inscripción oficial, que dura una semana. Tienen prioridad los que viven cerca de la escuela y los hijos del personal del establecimiento. En febrero se vuelve a abrir la inscripción.

Los jardines completarán primero la sala de 5 y si quedan vacantes las de 4. El cupo máximo por sala es de 25 chicos. El número baja en los colegios donde asisten chicos con capacidades diferentes.

Las colegios más demandados son los normales, no sólo por la ubicación céntrica, sino porque ofrecen continuidad en los demás niveles.

Mejoras

En el sector público la situación mejoró en relación con 2016, aunque los reclamos de las comunidades educativas se mantienen por más aulas y nuevos cargos.

“Hay bancos para los chicos de cuatro. Quizá no en la escuela que prefieren, pero hay. Es lo importante y lo que tenemos que garantizar como Estado”, dijo Balagué en declaraciones radiales y dijo que las clases comenzarán el 5 de marzo del año que viene para completar los 180 días del ciclo.

“Hay dos salas de 4 en el jardín 249 Héroes de Malvinas (Biedma y Matienzo) que no tienen portero en el turno tarde. La escuela tiene copa de leche y los docentes no pueden preparar la merienda sin descuidar a los chicos”, dijo a su turno la secretaria de Nivel Inicial de Amsafé Rosario, Ana Dziadel y añadió que hay jardines en edificios que no se terminaron de construir.

Sobre la cantidad de bancos, Dziadel afirmó que hay un porcentaje de chicos que no logra entrar al nivel inicial y que no figura en los registros. “Son los que ni siquiera acceden a la lista de espera, cuando el cupo de suplentes supera el máximo de 30 vacantes”, contó.