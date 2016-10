Clubes morosos: Deudas, evasión y denuncias

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó ayer las históricas denuncias penales que radicó contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y nueve clubes de Primera División por retenciones sobre Ganancias no ingresadas, al tiempo que detalló que el fútbol argentino le debe al Estado por la evasión de aportes a la Seguridad Social más de 1.300 millones de pesos desde 2003 a la actualidad.

La AFA, Racing, Estudiantes de La Plata, Atlético de Rafaela, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe, Olimpo de Bahía Blanca, San Lorenzo y Colón de Santa evadieron casi 120 millones de pesos y fueron denunciados penalmente por la Afip.

El titular de la entidad, Alberto Abad, dio a conocer estos casos junto a un informe de desfinanciamiento de la Seguridad Social que provocó el fútbol argentino entre 2003 y agosto de este año.

Según el informe que presentó Abad, entre 2003 y 2015 los clubes deberían haber pagado 962.724.695 pesos en impuestos y que sólo en 2016 la cifra llegó a 384.020.399 pesos. En total, la deuda del fútbol argentino con el fisco se calcula en 1.346.745.094 pesos.

En tanto, por la deuda de Ganancias, la Afip denunció a los presidentes, vicepresidentes primero y segundo, secretario general y tesoreros de AFA y los nueve clubes de Primera División implicados.

Por la AFA fueron denunciados Luis Segura, Miguel Silva y Eduardo Spinosa; en Racing, el actual presidente Víctor Blanco; en Estudiantes, el ex mandatario Enrique Lombardi; en Independiente, el también ex presidente Javier Cantero; en San Lorenzo, Rafael Savino, quien estuvo entre 2004 y 2010; en Olimpo, el actual titular, Alfredo Dagna; en Unión, el titular vigente, Luis Spahn; en Gimnasia, Daniel Onofri; en tanto que en el caso de Atlético de Rafaela no fue informado el período ni los responsables.

La entidad rectora del fútbol argentino encabeza la lista con una deuda de 55.866.217 de pesos y la cierra Colón con 287.554. Racing evadió 17.1448.907, mientras que Independiente no pagó 9.172.822. San Lorenzo es, junto a Colón, uno de los de menor deuda con 355.683.

Según lo informado por el responsable de la Dirección de Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales, Juan Carlos Santos, actualmente hay sólo cinco clubes que no le deben a Afip pero por “el secreto fiscal” no pueden ser mencionados.

Por el mismo motivo, Afip documentó que en la actualidad existe una deuda tributaria “líquida y exigible” de 137.628.911 pesos.

En ese grupo están implicados AFA, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Independiente, Racing, Rosario Central, Tigre, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata y River. A su vez, la Afip anticipó que existen en “análisis” diez casos más de clubes evasores por “aproximadamente 100 millones de pesos”.

El otro anuncio que realizó la Afip con el “apoyo” de Fernando De Andreis, secretario general de Presidencia, fue la deuda que el fútbol argentino mantiene por evasión fiscal de los aportes de Seguridad Social de más de 1.300 millones de pesos desde 2003 a la fecha.

Según la documentación que presentó ayer al mediodía la Afip los clubes que más deberían haber pagado son River, Boca y Vélez. El club de Núñez lidera la lista con 166.472.680 pesos, lo sigue el de La Ribera con 143.752.720 y el podio lo cierra el de Liniers con 79.735.577. Los otros clubes referenciados fueron San Lorenzo, Estudiantes, Independiente, Lanús, Racing, Central y Gimnasia.

Esos montos surgen de un cálculo que realizó la entidad fiscal en base a la “alícuota diferencial” que pagan los clubes de Primera División, Nacional B y Primera B sobre la base imponible de ventas de entradas, transmisión televisiva y transferencia de jugadores.

“No sé cómo harán la AFA o los clubes (para devolver el dinero). El fútbol es una actividad profesional que maneja cifras millonarias. Hay dirigentes que no asumen la responsabilidad pero gozan de los beneficios. Definitivamente algo no funciona”, aseguró Abad.

Por su parte, De Andreis, con duras críticas al fútbol argentino, calificó como “triste y desastrosa” la situación actual de los clubes y expresó que se debe crear un “sistema más justo”.