Ciudad inmersa en el dolor por la muerte de los 5 rosarinos

La ciudad está de luto. La muerte de cinco rosarinos en el atentado en Nueva York dejó un profundo dolor que se fue manifestando con el correr del día no sólo en las redes sociales, donde es común toparse con los rostros de las víctimas, sino también en la calle. Es que en Rosario (pese a ser una urbe de casi un millón de habitantes) ante situaciones de este tipo muchos suelen tener allegados a los protagonistas. La ciudad tiene esa particularidad. Por eso tragedias como la ocurrida el martes golpean tanto. Y se sienten propias.

La historia se contó mil veces en pocas horas. Alejandro Damián Pagnucco, Hernán Ferruchi, Diego Angelini, Hernán Mendoza y Ariel Erlij, los cinco rosarinos fallecidos el martes en el ataque terrorista, eran parte de un grupo de diez amigos que culminaron juntos el Instituto Politécnico y estaban en Nueva York celebrando los 30 años de graduación.

Justamente, el recuerdo más emotivo de este miércoles se dio en las puertas del Poli, en Pellegrini y Ayacucho. Desde las 20 ex compañeros, docentes, amigos, vecinos y conocidos de los fallecidos se congregaron en el lugar con vela en mano para homenajearlos y repudiar a los terroristas. La mayoría tenía algún recuerdo para contar. Las lágrimas corrieron en muchas mejillas.

Cristián, un ex graduado del colegio de casi 60 años, expuso todo su dolor. “Esto no tiene explicación. A quienes nos formamos en el Poli y seguimos manteniendo vínculos nos golpea muy fuerte, nos toca muy de cerca. Yo no conocía a ninguno de los fallecidos. Pero sé que hicieron mucho como ex alumnos para continuar los valores de la institución. La escuela nos enseñó a discutir en la diversidad y ahora nos encontramos con este horror”, señaló.

Más temprano fue Jorge Nid, integrante del “grupo grande” de la promoción 87 del Politécnico, quien mostró su sufrimiento. “No logro entenderlo, no me entra en la cabeza lo que sucedió. Teníamos un grupo muy compacto. El colegio nos había formado así”, dijo.

Las clases se llevaron a cabo normalmente en la institución, aunque bien temprano se realizó un minuto de silencio. Los directivos difundieron a media mañana un comunicado en el que expresaron sus “condolencias a los familiares de las víctimas” y el “acompañamiento en el dolor a todos los allegados”.

En tanto, la Universidad Nacional de Rosario decretó desde este miércoles tres días de duelo con banderas de los institutos dependientes del rectorado a media asta.

Más repercusión

Las muestras de dolor no culminaron allí. El Colegio de Arquitectos de la provincia fue otra de las instituciones que se hizo eco de la tragedia. Es que Pagnucco, Ferruchi, Angelini y Mendoza ejercían la profesión tras recibirse en la UNR y matricularse en Rosario. “Nuestra entidad está a disposición de la familia y sus amigos y les hace llegar un fuerte abrazo”, reza el escrito que se dio a conocer.

Un sector del empresariado rosarino también exteriorizó su tristeza. Ariel Erlij (ingeniero de profesión) era propietario de la firma Ivanar, dedicada a la producción y comercialización de productos siderúrgicos. En marzo había anunciado al portal de economía y negocios Punto Biz una inversión de 15 millones de pesos para montar su segunda planta industrial en Ramallo. Además era directivo del Parque Industrial de Pérez y socio en el proyecto del nuevo complejo fabril en Funes, que lleva adelante Lisandro Rosental, quien manifestó su congoja vía Twitter, al igual que el publicista Luis Nazer y Nicolás Paladini.

En el ambiente también se recordó a Ferruchi, socio en la constructora Fundar (de las más importantes de la ciudad) y uno de los autores del proyecto de Condominios el Alto en Puerto Norte.

El Estado acompañó

Por su parte, ya desde el martes a la noche el municipio y el gobierno de Santa Fe declararon tres días de duelo, por lo que la Fiesta Nacional de Colectividades comenzará un día después. El tradicional encuentro tendrá su noche inaugural el sábado 4 de noviembre, y no este viernes como estaba previsto.

También se suspendió la apertura nocturna de los museos de la ciudad que se iba a dar este jueves en el marco de la Semana del Arte.

El rol de la Cancillería

El canciller argentino Jorge Faurie confirmó que familiares de los fallecidos en el atentado viajaron este miércoles rumbo a Estados Unidos.

“La esposa de uno de ellos con sus hijas están viajando y también uno de los hijos del señor Erlij. Estamos en contacto con las otras familias para ver si viajan”, señaló Faurie en horas de la tarde.

El canciller precisó en Radio 2 que “la primera parte para la liberación de los cuerpos es de parte de las autoridades policiales y judiciales americanas, que los ponen a disposición de los familiares una vez que ha terminado el proceso de identificación y el esclarecimiento que surge del análisis de los cuerpos”.

Ese proceso podría culminarse dentro de 24 horas. Es decir, recién durante este jueves, cuando arribarán los primeros familiares.

Faurie añadió que la Cancillería está en contacto con las autoridades de Aerolíneas Argentinas para facilitar el traslado.

“El gobierno de la provincia Santa Fe viene ofreciendo ayuda y estamos en contacto con las familias para conocer sus necesidades”, reforzó el funcionario nacional sobre un eventual apoyo económico.

El Concejo se suma

El Concejo Municipal manifestó “su más enérgico repudio a cualquier forma de terrorismo y violencia” e invitó a “la comunidad rosarina a expresarse en el mismo sentido este jueves a las 8 al izamiento a media asta de la bandera nacional en el Mástil Mayor del Monumento Histórico Nacional a la Bandera”. Allí estarán autoridades del Instituto Politécnico Superior San Martín, familiares y amigos de las víctimas.