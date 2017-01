Citan a indagatoria Cordera por haber dicho que hay mujeres que necesitan ser violadas

El cantante Gustavo Cordera fue citado a indagatoria para el 15 de marzo próximo por haber dicho en una charla educativa que hay mujeres que necesitan ser violadas.

Así lo decidió el juez federal Rodolfo Canicoba Corral poco antes de finalizar el 2016 y el cantante está convocado para ese día a las 10.30 horas en los tribunales de Comodoro Py.

La citación había sido requerida por el fiscal del caso, Ramiro González, pues entendió que los dichos de Cordera afectaron a la mujer.

Cordera aseguró en una charla ante estudiantes de periodismo que las mujeres “por su histeria son incapaces de poder manifestar su voluntad de mantener o no relaciones sexuales, siendo el hombre quien debe decidir por ellas violándolas y asimismo que no deberían existir restricciones etarias –en relación con la víctima- si el hombre decide que quiere tener relaciones sexuales con una mujer”.

“Hay mujeres que necesitan porque son histéricas y necesitan tener sexo, ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tiene culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso, a mi no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí, hay tipos que si les gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos”, dijo Cordera.

“Sus afirmaciones constituyen una grave violación a los derechos humanos en tanto importan la negación de la dignidad intrínseca de las personas”, según consideró la fiscalía.

Tras sus dichos, el cantante recibió dos denuncias: del Consejo Nacional de las Mujeres de Presidencia de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) quienes lo acusaron por discriminación e incitación a la violencia.

“Entiendo que los dichos de Cordera, frente a un público y una cámara, en los cuales incita a violar a aquellas mujeres ‘histéricas’ dichos en un contexto pone a las mujeres en una posición en el que por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual”, había acusado la fiscalía

“En el caso puntual el destinatario de los dichos de Cordera se encuentra individualizado y serían las mujeres, quienes deberían ser violadas en caso de ser “histéricas” y asimismo en caso de que tengan 13 años de edad deberían los adultos poder tener relaciones con ellas ya que lo contrario sería “una aberración de la ley” ouna injusticia”, añadió el fiscal.

“No se puede dejar de lado tampoco la influencia que Cordera tiene como representante del rock nacional en el sentido de la repercusión que tendrán sus palabras”, concluyó.