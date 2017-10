Circuito Teatral INT 2017: Los cuerpos se apropian de la escena

Un clásico de la programación teatral argentina, el Circuito Teatral que anualmente pone a funcionar el Instituto Nacional del Teatro (INT), que comenzó el 28 de agosto en el norte del país y que se extenderá hasta el 29 de octubre, abarcando los 24 distritos argentinos, tendrá desde este viernes y hasta el domingo 16, su segmento local, con una programación ecléctica y de calidad que agrupará 23 espectáculos entre locales (cuatro), nacionales (ocho) e internacionales (once).

De este modo, en esta nueva edición del Circuito Teatral INT, un total de 76 elencos recorren por estos días más de 100 localidades argentinas, durante 63 jornadas ininterrumpidas. Los espectáculos son programados en el contexto de 31 festivales de teatro integrados, como pasará en Rosario con El Cruce, que arranca el 11, sumando un total de más de 320 funciones.

Desde el año 2006, el INT promueve la circulación de espectáculos de destacada calidad en todo el territorio argentino. Año a año, este programa, amplió su dimensión y cobertura geográfica, llegando a instalarse desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, fortaleciendo la circulación de obras teatrales nacionales y extranjeras, y contribuyendo a la misión que tiene la Ley Nacional de Teatro Nº 24.800.

“A diferencia del año pasado, donde aparecieron muchas dificultades, sobre todo con la cogestión de provincias y municipios, y no tuvimos instancia de selección internacional, este año, hemos puesto en marcha un circuito que se acerca al que soñamos”, adelantó el director Ejecutivo del INT, Marcelo Allasino. Y agregó: “A principio de año, hicimos una convocatoria internacional que sumó más de 1100 proyectos de los cinco continentes, con obras de 47 países; de ahí salieron los 17 espectáculos que están girando en esta plataforma hasta fines de octubre”.

“También este año –destacó Allasino–, pudimos encarar la concreción del Catálogo de Espectáculos del INT, del que participaron más de 600 espectáculos nacionales, propuestas que se suman a esta programación internacional, al tiempo que también sumamos espectáculos que ganaron las instancias de las Fiestas Provinciales de Teatro y que estuvieron en Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional 2017; y además, tres Coproducciones Federales del Teatro Nacional Cervantes. Por primera vez en la historia de este evento estamos llegando realmente a todo el país”.

Para el arranque del FIT

Horacio, amigo de Hamlet, la reposición de este elogiado espectáculo local que llevan adelante Matías Martínez desde la dramaturgia y dirección, y Miguel Bosco en escena, abrirá hoy a las 20, en Plataforma Lavardén, la profusa programación del FIT Rosario, que tendrá su continuidad, a las 21.30 en La Comedia, con Birds in the house (Serbia, República Checa), una fantasía teatral no verbal, que suma marionetas, pantomima, y teatro negro, pensada para el público adulto, bajo la dirección de Peter Serge Butko, quien además está en escena junto a Jan Sklenar. “La función brinda un atractivo despliegue de elementos teatrales y actores en vivo, interactuando con secuencias de películas. Todo esto en simbiosis con la música original y una historia poética, pletórica de imaginación”, adelantan.

“La idea es que espectáculos maravillosos que están de gira por todo el país puedan llegar a la mayor cantidad de lugares posibles. Más allá de si en cada lugar hay o no un festival, queremos que funcione todo el proyecto como un gran circuito de obras”, expresó Allasino. Y avaluó: “De todos modos, hay en el país una plataforma muy importante de festivales sobre la cual el circuito extiende sus redes, y quizás así podamos llegar a localidades donde nunca antes habíamos llegado. Estamos convencidos de que circuito potencia a muchos festivales que tienen una historia: estamos apoyando desde el INT festivales como el Fiba (Caba) o el Mercosur (Córdoba), que son enormes y que tienen su propia identidad, como también otros que han surgido gracias al circuito en estos años”.

Para el fin de semana

La programación del FIT Rosario del fin de semana arrancará el sábado, a las 20, en la Escuela Municipal de Artes Urbanas (Emau), con Amar amando (o los ojos de la mosca), que llega desde Tucumán, con dirección de César Romero. Se trata de un grito desesperado, melodramático y tragicómico. “Es una ilusión que se vuelve mentira, enfermedad, que se vuelve mortal. Una madre posee la extraña enfermedad de enfermar al ser amado. Cuando la transferencia de deseos se vuelve patológica, cuando el amor se vuelve posesión, cuando la fama y el poder son obsesión y la mentira realidad, la única vía de escape es la muerte”, adelantan.

Por su parte, el mismo sábado a las 21.30, en el CEC, será el turno de Antígona, la necia, material que llega desde Paraná, con dramaturgia y actuación de la talentosa Valeria Folini, bajo la dirección de Walter Arosteguy. El cierre de la jornada, a las 22.30 en La Comedia, estará a cargo del espectáculo de clwon Messieur, how embarassing!, una propuesta de Teatro Tascabile que llega desde Italia.

La programación del domingo arrancará con un imperdible: Volver a Madryn, espectáculo cordobés del talentoso Rodrigo Cuesta, que se presentará a las 20 en Plataforma Lavardén. Profundamente poético y revelador, cuenta con las actuaciones de Ale Orlando, Hernán Sevilla y Ignacio Tamagno. En el invierno, un pueblo de la costa es escenario de un hecho extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez, ese suceso que representa un cambio en sus vidas y las de otros. Sus historias se entrecruzan con las de otros personajes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de esos tres seres que emprenden un retorno sin alternativa a Puerto Madryn. El cierre del fin de semana será el domingo, a las 21.30, en La Comedia, con Leon Kamae, de Céline Schmitz, Nicolas Swysen y Antonin Descampe, propuesta circense que llega desde Bélgica.

Un imperdible

De una programación que en detalle se puede consultar en fitrosario.com, se destaca, entre muchos otros, el montaje de circo que llega desde Suecia por el grupo Svalbard, All Genius All Idiot, que el miércoles 11, a las 22.30, se presentará en La Comedia. Estrafalaria y provocadora, la propuesta se deleita en las cosas absurdas de la vida, empleando actos de circo extremos para resaltar el lado más animal del comportamiento humano. Svalbard lleva el circo contemporáneo al límite y lo mezcla con el teatro, la comedia física y la música en vivo, para crear una obra verdaderamente original que el público recordará tanto por su atmósfera surrealista como por su deslumbrante destreza técnica. Desde lo estético, la compañía trabaja números de palo chino, equilibrio en cuerda, equilibrio en manos y acrobacia, impulsados por una banda de sonido perturbadoramente bella.