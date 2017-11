Cineastas rosarinas reclamarán por paridad de género

Las cuestiones de género llegaron al cine argentino delante y detrás de escena: trabajadoras audiovisuales rosarinas integran el colectivo de movimientos de todo el país que se movilizará en el denominado #Pantallazo durante la 32º edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Pretenden visibilizar una problemática que las afecta: por cada cuatro que hacen tareas fuera de cámara, tres son varones. Mas de mil realizadoras locales llevaron el mismo reclamo de paridad de género en el oficio a la Legislatura provincial, a través de un proyecto de la diputada Silvia Ausburguer.

“Una publicación del centro de investigaciones de género y comunicación Un Pastiche, que analizó las diez películas argentinas más vistas entre 2010 y 2013 mostró que sólo el 10 por ciento de directores, el 22 por ciento de guionistas y el 19,6 por ciento de productores son mujeres. Es decir, que “por cada cinco trabajadores detrás de cámara, menos de uno es mujer”. Este porcentaje no mejora demasiado cuando se analiza el rol de las mujeres frente a cámara: de los personajes protagónicos o secundarios, sólo el 30,7 por ciento son mujeres”, explicaron desde los colectivos de trabajadoras agrupados en el Movimiento Mujeres Audiovisuales (MUA)

Las cifras a nivel nacional publicadas por Un Pastiche están en concordancia con lo que pasa en la ciudad. En diálogo con El Ciudadano, Leticia De Bandi, realizadora, productora e integrante de Mujeres Audiovisuales de Rosarsio (MAR), enfatizó acerca de la desigualdad a nivel local. Recordó, como ejemplo, que los cinco miembros del directorio del canal 5RTV (señal Santa Fe) son hombres.

“Este año logramos muchas cosas, entre ellas participar del Festival de Cine Latinoamericano pero en realidad no fuimos para mostrar lo que hacemos sino para mostrar la desigualdad que hay”, remarcó y recordó que en Rosario hay más de mil mujeres que trabajan en el ámbito audiovisual, tanto dentro como fuera de escena.

MAR es una de las agrupaciones que participará este viernes 24 de noviembre en el #PANTALLAZO que se hará en Mar del plata junto con los colectivos Mujeres Audiovisuales (MUA), MUMA Bariloche -Mujeres de Medios Audiovisuales, Audiovisualas Mendocinas , MUMA Neuquén -Mujeres de Medios Audiovisuales- y Mujeres de Película de Mar del Plata.

“Por otro lado, abundan los estereotipos para los personajes femeninos: las mujeres aparecen quince veces más que los hombres en vestimenta ‘sexy’, tres veces más en desnudos parciales o totales y dos veces más representados como madres que los masculinos como padres.

Estamos acá para encontrarnos con mujeres audiovisuales de todo el país con el objetivo de visibilizarnos y discutir las problemática de las mujeres, lesbianas y travestis en la industria audiovisual. Los números hablan todos los días en todas las pantallas de la falta de oportunidades que tenemos las mujeres para ingresar al campo laboral y también del sexismo en la representación. En un país donde el 55 por ciento de las estudiantes egresadas en carreras audiovisuales son mujeres, nos parece importante mostrar los números de la inequidad.

Los festivales de cine del país no son excepción a la regla. En la web oficial del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se puede leer que de los 14 miembros del jurado, sólo 4 son mujeres. Si bien no sabemos cuántas mujeres presentan proyectos, en la competencia Work in Progress, de los 14 cortos seleccionados, sólo uno está dirigido por una mujer. Lo mismo ocurre con la Argentine Competition, donde de las 22 producciones que aparecen en la página oficial, sólo cuatro están dirigidas por mujeres. Son números que nos ponen en alerta y nos organizan

La situación se repite en otros eventos vinculados a la producción audiovisual. En el Festival BAFICI 2017 por ejemplo, de los 393 directores y directoras listados, sólo 92 son mujeres, lo que muestra que hay menos de una mujer directora por cada 4 varones directores. La estadística se repite casi sin variantes en años anteriores.

Esta es nuestra realidad y por eso, en vistas de querer mejorarla, nuestra propuesta es encontrarnos y coordinar acciones para transformar las pantallas”.