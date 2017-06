Cine italiano para disfrutar del domingo

Esta tarde a las 18, en el ciclo de comedias italianas de la propuesta El Cairo en Gira, se verá en la Plataforma Lavarden, coorganizada con el Consulado de Italia en Rosario, La Mossa del Pingüino, un film dirigido por Claudio Amendola. La historia del film hace hincapié en Bruno, un personaje afectivo y absurdo a la vez que decide presentarse a unas olimpiadas de cuatro participantes. Para ello debe completar el equipo con personajes un poco más delirantes que él. Edoardo Leo, Ricky Memphis y Ennio Fantastichini son los protagonistas.

