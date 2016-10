Cimbronazo en el Frente: renunció el subsecretario de Gobierno de Fein

El primer día hábil de octubre trajo un gran dolor de cabeza y preocupación al Frente Progresista. Es que el subsecretario de Gobierno Claudio “Choco” Díaz renunció a su cargo en el municipio ante lo que considera un recorte de muchas de sus funciones.

En declaraciones a Radio 2, el dirigente radical señaló que decidió dar un paso al costado porque se sentía “un inútil”. Y para reafirmar sus dichos, indicó que a poco de comenzada la segunda gestión de Fein en la intendencia –el pasado 10 de diciembre– “se fueron recortando muchas” de sus funciones.

Además, sostuvo que casi no conoce a su superior inmediato, el secretario de Gobierno Gustavo Leone, de quien dijo: “Tiene un estilo de trabajo distinto al mío, no he tenido mucho diálogo, casi que no lo conozco”.

“Creo fervientemente en las alianzas y consensos políticos, cuando esto no se da creo que hay que dar un paso al costado”, aclaró.

Díaz ingresó al gabinete de Mónica Fein en abril de 2014. En aquel momento, destacó a El Ciudadano la inclusión del radicalismo en puestos de decisión municipal, al tiempo que reafirmó la vocación frentista de la UCR dentro del Frente Progresista.

En ese entonces, Díaz fue parte de una renovación de autoridades que incluyó además a Sebastián Azerrad como subsecretario de Producción; Mario González Rais en el Ente de Coordinación Metropolitana; Luis Vila en el área de Gobierno y Sonia Oyola en Promoción Social (hoy Desarrollo Social), entre otros. “Lo vemos positivo porque lo hacemos desde una convicción de que el Frente Progresista no puede ser solo de un partido sino que un frente político se conforma con la participación de los distintos partidos y sectores sociales que lo conforman. Era necesario un frente que no sea solo para las instancias electorales sino también en la forma de gobierno y de funcionamiento”, expresó por entonces el titular de la departamental Rosario.

No se fue dando un portazo, pero sin dudas su renuncia hará mucho ruido.