Choque en zona sur: un auto chocó, volcó y hubo derrame de combustible

Pasadas las 11 de la mañana dos autos chocaron, uno de ellos volcó y hubo derrame de combustibles. Vecinos de la zona controlaron la situación con matafuegos. Al parecer una Renault Kangoo perdió el control y chocó contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado. Un tremendo accidente de tránsito ocurrió esta mañana en Uriburu y Mitre. Dos vehículos chocaron, uno de ellos volcó y ambos tanques de nafta comenzaron a desparramarse. Vecinos de la zona controlaron la situación.

Desde el móvil de Radio 2 indicaron que al parecer la Renault Kangoo iba a gran velocidad, y por razones que hasta el momento se desconocen, perdió el control y chocó contra un Volkswagen Gol que estaba estacionado. La Kangoo volcó y según explicaron explotaron los airbags del vehículo. El conductor resultó heridos y tuvo que ser asistido en el lugar. @lacapital @emergenciasAR @Rosario_Plus @Rosariotres #URGENTE Uriburu y Mitre imágenes del espectacular accidente pic.twitter.com/el7eW11sqw — Rosarioblog Noticias (@rosarioblog) 9 de junio de 2017

: Trying to get property of non-object inon line