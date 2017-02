Chiqui Tapia: Central, Newell’s y el futuro del fútbol argentino

El camino rumbo a las elecciones en la Asociación del Fútbol Argentino se vive día a día. Cada vez falta menos para que finalmente se elija al sucesor democrático de Julio Humberto Grondona en el sillón de calle Viamonte. Hasta el momento, Claudio Tapia es el único nombre anotado en la carrera para ser presidente de la casa madre del fútbol argentino.

El viernes circuló una información por las diferentes redacciones de los medios que daba cuenta de un ofrecimiento de Tapia hacia Rosario Central para que tenga, si es elegido presidente, una de las vicepresidencias de AFA. Sin embargo, fuentes consultadas por El Hincha y muy ligadas al titular de Barracas Central confiaron que “todavía no se hizo ningún tipo ofrecimiento político a ninguna institución”.

Mientras tanto, en las últimas horas corrió un rumor que tomó vuelo en las redes sociales sobre que Newell’s habría declarado persona no grata al club Barracas Central, del que “Chiqui” es presidente, por la noticia que circuló del ofrecimiento de una vicepresidencia de AFA a Central. Sin embargo, un alto directivo rojinegro afirmó que eso “corre por cuenta de un colaborador que en nada representa ni a la comisión directiva ni al hincha de Newell’s, club con quien Tapia mantiene una relación de afecto y amistad como ha quedado demostrado en reiteradas oportunidades”.

Las elecciones en AFA aún no tienen fecha cierta. Primero habrá asambleas para aprobar el nuevo estatuto, las rescisión del contrato de “Fútbol para Todos” con el gobierno y la elección de la empresa que se encargará de televisar el fútbol argentino. Mientras que para abril quedarían las elecciones, aunque algunos optimistas hablan de mediados de marzo.

Bajo el nuevo estatuto, la primera tendrá 22 representantes (los ocho últimos clubes de los promedios no votarán), y el Ascenso más Ligas del Interior acumularán 21 dirigentes.

La voz de Chiqui

Tapia, en una entrevista con el canal Espn, remarcó que “a los diez minutos de ganar las elecciones” se imagina trabajando para poder “profesionalizar” la AFA.

“A los 10 minutos de ganar la presidencia de AFA hay que empezar a trabajar con todos los dirigentes representativos a demostrar lo que uno quiere como gestión, porque uno solo no puede, empezar a tomar las decisiones que hasta ahora no se pudo porque tres piensan de una manera y diez de otra, pero nosotros sabemos lo que hay que hacer”, explicó.

“Hay que dar vuelta esta AFA que hoy tenemos que es triste. En todos los organigramas de la casa hay que cambiarlos, no podemos seguir pensando como era hace 50 años. El producto que nosotros tenemos es muy bueno, si realmente es vendible”, completó el yerno de Hugo Moyano.

En ese sentido, en medio de la negociación sobre la salida del programa “Fútbol Para Todos” que abre el juego para otros actores a quedarse con los derechos del fútbol argentino, Tapia pidió mejorar los controles sobre los clubes.

“El producto que nosotros estamos vendiendo, donde hay una dependencia importantísima de los clubes, es muy fácil. Pero tenés que traer a los profesionales que acompañen a los dirigentes, donde tenés que poner reglas claras, donde cada equipo no puede salirse de su presupuesto, donde todos tenemos que decir cuántos contratos tiene cada equipo. Esto es como todo, si no ejercés el poder del control y no marcás que querés ser profesional, es difícil salir de una situación donde uno se acostumbra a manejarse de una manera y sigue y sigue”, finalizó.