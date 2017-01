Chievo o Sevilla, capítulo final en el pase de Montoya

Cambio de rumbo a último momento. Ni Genoa de Italia, ni Boca. Ayer aparecieron dos nuevos pretendientes para quedarse con el pase de Walter Montoya. Y todo indica que uno de ellos será el que ganará la compulsa. Se trata del Sevilla de España y del Chievo Verona de Italia. Este jueves, el representante del Chaqueño, Daniel Luzzi, se reunió con dirigentes del club español. Y, de ese cónclave, surgió una propuesta por la compra de la ficha del volante, que será evaluada este viernes por la directiva de Rosario Central. La otra llegó al club vía mail, manifestando la intención de los italianos de quedarse con Montoya, y firmada por el secretario deportivo de la entidad, Luca Nember.

Por cualquiera de las dos propuestas que prospere, existe la chance de que Montoya se quede cedido seis meses más en el Canalla. Por un lado, los españoles tienen cubierto el cupo de extranjeros en su plantel, y el Chaqueño no tiene pasaporte comunitario. Los italianos tienen decidido incorporarlo en julio próximo por el mismo tema, falta de cupo.

Pero la principal diferencia entre las ofertas pasa por lo económico. Mientras la de Sevilla estaría apenas por encima de los 4 millones de euros limpios para las arcas canallas, la de Chievo ronda los 6 millones de la moneda europea. Además, los italianos estarían dispuestos a pagar cerca del 30 por ciento del total ahora, y el resto a mitad de año, cuando Montoya se incorpore al equipo de Verona.

Luzzi y el Sevilla

El encargado de confirmar la oferta sevillana fue el propio Luzzi. En contacto con El Hincha, el agente de Montoya confió: “Ya lo hablé con los dirigentes y la gente de Central; los números que propone el Sevilla son los que se estaban manejando hasta ahora, estamos encuadrados siempre en el mismo presupuesto, así que ahora nos juntaremos con la gente de Rosario Central para tomar una decisión al respecto de esta oferta”.

A la hora de analizar algunos detalles de la propuesta de los españoles, Luzzi explicó: “Hay una condición de pago muy interesante, algo que se puso un poco difícil de conseguir con la gente del Genoa de Italia”. Y agregó sobre el tema: “Los italianos no pudieron cumplir con unas cositas de avales que había pedido la gente de Central, estaba un poquito cerrado ese tema; por eso trabajamos para conseguir otra propuesta, y se consiguió esta del Sevilla”.

Sin embargo, el equipo español tiene cubierto el cupo de extranjeros, por lo que debería desprenderse de alguno para sumar a Montoya, que no tiene pasaporte comunitario. La otra opción es comprarlo ahora y cederlo hasta junio. No se descarta que juegue en un equipo argentino, e incluso hasta que se quede en Rosario. Así lo explicó Luzzi: “La idea del Sevilla es llevarlo ahora; lo que pasa es que ellos tienen que liberar el cupo de extranjeros”. Aunque advirtió que en Sevilla “están viendo la negociación de esos dos cupos”, por lo que aún no está descartado que Montoya juegue en ese club. De todos modos, Luzzi dejó en claro que también “es una opción” que Montoya “sea cedido a otro equipo”. “Argentina también podría ser una alternativa; están River, Boca, y podría ser Central también, pero eso tiene que decidirlo el jugador”, señaló el agente del Chaqueño. Y añadió: “Si él está convencido de quedarse otros 5 meses en Central, podría ser una alternativa positiva”.

Si se llega a concretar el pase a Sevilla, el mediocampista de 23 años llegaría a un equipo de jerarquía, que está peleando arriba en la Liga Española y está en los octavos de final de la Champions League. Y ese podría ser un elemento de seducción para Montoya. Además de ser dirigido por Sampaoli, compartiría el plantel con los argentinos Gabriel Mercado, Nicolás Pareja, Matías Kranevitter, Joaquín Correa, Franco Vázquez y Luciano Vietto. Luzzi contó que el jugador está confiado: “Está contento, para empezar a tomar una decisión, aunque todavía no está resuelto; hay una propuesta, mañana (por hoy) lo analizaremos en profundidad, pero reúne todos los ítems que estábamos tratando de ver con la gente de Central”.

Se prueba ante la Universidad Católica

Los auriazules entrenaron este jueves por la tarde en el predio de Arroyo Seco. Y allí, Paolo Montero le empezó a dar forma al equipo para jugar el amistoso de esta noche ante la Universidad Católica de Chile. El ensayo, que se desarrollará desde las 21 en el Gigante, será el tercer cotejo de preparación de la pretemporada de los Canallas, que hasta ahora no ganaron: derrota ante Patronato (1-2), y empate frente a Talleres de Córdoba (1-1).

Respecto del probable para jugar ante los chilenos, será similar al utilizado el domingo pasado en Mar del Plata frente a los cordobeses. Villagra se recuperó de una molestia y estaría, mientras que Gutiérrez es duda (regresó este jueves a Rosario tras jugar un amistoso con su selección). Por lo tanto, el once podría ser con: Rodríguez; Salazar, Alfani, Menosse, y Villagra; Martínez; Ferrari, Colman y Fernández; Bordagaray y Rivas o Gutiérrez. Los futbolistas citados por el DT quedaron concentrados anoche en el hotel del country. Además de los que serían titulares fueron convocados: Ledesma, Burgos, Mansilla, Lovera, Banega, Palavecino, Migone. De no llegar Teo, podría sumarse Facundo Rizzi, quien desde el lunes trabajará con el plantel de primera.

Siguen al margen por distintos problemas físicos: Ruben, Herrera, Musto, Pinola y Cetto.

Venta de entradas

Siguen a la venta las entradas para el cotejo de este viernes, cuando Rosario Central se mida con Universidad Católica de Chile. Ese amistoso se disputará en el Gigante de Arroyito, desde las 21. Entre otras cosas, el encuentro servirá para la presentación del nuevo modelo de camiseta de la firma Nike, empresa encargada de vestir a los auriazules. El expendio culminará hoy en dos lugares. Un punto de expendio será la Tienda Zona Sur, en horario de 10 a 18. El otro, las boleterías del estadio, que atenderán desde las 10 hasta el horario de comienzo del encuentro amistoso (21). En cuanto a los valores de las localidades, la general para socios cuesta 70 pesos, y para no socios, 140. Mientras que el costo de las plateas es de 100 pesos para los socios, y de 200 para los no socios. Los menores de 12 años, no abonarán entrada.