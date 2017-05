Chico Cesar y Loli Molina presentan “Convidados”

Este sábado tendrá lugar la primera velada del ciclo que se dio a conocer como De par en par , una propuesta que se desarrollará durante lo que resta del año en la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza) y que propone generar encuentros de artistas sobre un escenario, “de a dos, de par en par”. Los primeros invitados son el reconocido músico brasileño Chico Cesar junto con la cantante, guitarrista y compositora argentina Loli Molina. El show, que contará con la apertura a cargo del talentoso percusionista local Carlo Seminara junto a su banda La Barricada del Ritmo, iniciará a las 21.30. “A Chico lo conocí gracias a varios amigos en común y lo que pasó fue que terminamos yendo a su casa, y nos recibió como si me conociera desde siempre, con una gran generosidad”, contó Molina y reproduce el parte de prensa que anuncia el show en conjunto que dieron a conocer como Convidados. “En la ultima charla que tuvimos me dijo: «Quiero que grabes una canción mía y yo grabo una tuya» y quedó ahí la promesa de hacer música juntos”, puntualizó la artista sobre el nacimiento del show de este sábado. “Es un tipo muy profundo, inteligente y que confía en la fuerza de la canción”, opinó la joven sobre el cantautor y escritor brasileño cuyo primer disco, Aos Vivos , data de 1995. Pero fue de la mano de Cuscuz Clã , su segundo material, que Chico Cesar logró trascendencia internacional, además de sus participaciones y colaboraciones con otros artistas como Pedro Guerra y Ray Lema, y por ser puntal de la renovación de la Música Popular Brasileña (MPB) junto a Lenine, Vitor Ramil, Lucas Santana, Paulinho Moska y Zeca Baleiro, entre otros. Cabe recordar que la ascendente Loli Molina es considerada como una de las nuevas artistas más prometedoras de América latina. La cantautora comenzó su carrera acompañando a Kevin Johansen, Fito Páez y Fernando Cabrera, entre otros artistas consagrados. Luego de sus dos primeros discos, inició un recorrido profesional y musical de independencia y autogestión del cual es producto su tercer disco de estudio, Rubí , editado en agosto de 2015.

