Chau huelga en Newell’s: plantel aceptó propuesta y viaja a Mar del Plata

Humo blanco en el Parque y chau huelga. Tras una nueva reunión realizada ayer por la mañana en Bella Vista, el plantel aceptó la nueva propuesta de la dirigencia y comenzó a entrenar tras dos días de paro que habían postergado el inicio de la pretemporada y ponían en riesgo el viaje a Mar del Plata programado para mañana.

Si bien los futbolistas con el asesoramiento de Agremiados habían puesto como piso para comenzar a trabajar que la dirigencia abone dos de los cuatros meses adeudados, finalmente hubo cierta flexibilidad a la hora de una nueva propuesta y acordaron algo distinto.

Newell’s les pagó ayer el mes de septiembre más algunos premios pendientes del pasado torneo, y se comprometió en pagar la próxima semana los sueldos de octubre. Y además acordó que si llega el dinero de AFA que estaba previsto para diciembre, se cancelará otra parte de la deuda.

La dirigencia trabajó contrarreloj, ya que si ayer no se llegaba a un acuerdo, corría riesgo el viaje a Mar del Plata. Finalmente se consiguió un dinero fuera del circuito natural de ingresos del club y se pudo frenar un conflicto que amenazaba con prolongarse.

¿Por qué los futbolistas aceptaron cobrar menos de dos meses? La realidad es que entendieron que seguir sin entrenar no era bueno para nadie, mucho menos para un equipo que está en la pelea por el título. Pero pretendían que la dirigencia no siga con promesas de pago que no se cumplían.

Otro punto que los futbolistas consideraban necesario era ‘sincerar’ la realidad del tema salarial, ya que hace menos de un mes, en la reunión anual informativa, el tesorero Alberto Sauro había declarado que en los días siguientes se iban a pagar dos meses y con eso el plantel iba a quedar “al día”, algo que molestó mucho.

De una u otra forma, ambas partes hicieron lo suyo y dejaron atrás un conflicto que no debería dejar secuelas, pero abrió una luz de alerta que seguirá encendida.

Mañana viajan a La Feliz

Huelga terminada, viaje a Mar del Plata confirmado. Tras resolverse el conflicto salarial del plantel, Diego Osella confirmó la nómina de 24 futbolistas que mañana a las 9 viajarán a la Costa Atlántica para realizar la parte más intensa de la pretemporada.

El cuerpo técnico dispuso que viaje un plantel no tan numeroso, a la espera de que en la semana se puedan sumar en La Feliz los dos refuerzos que faltan: José San Román y Mauro Óbolo.

La lista sólo incluye a dos juveniles: Matías Tissera, quien tendrá su primera pretemporada con el plantel profesional, y Braian Rivero, que ya estuvo en Mar del Plata el año pasado cuando el DT era Lucas Bernardi. Tissera es uno de los goleadores de la reserva que dirige Juan Pablo Vojvoda y hoy aparece como el segundo atacante de área detrás de Ignacio Scocco, al menos hasta que se concrete la llegada de Óbolo u otro delantero. En tanto, Rivero puede jugar como volante por derecha o por el centro.

Los que quedaron afuera de la lista son Mauro Matos, quien por estas horas busca rescindir su vínculo, y Leandro Vega, no tenido en cuenta por Osella y sin chances de regresar a River. Y obviamente Mauricio Tevez, quien tiene para cuatro o cinco meses de recuperación tras ser operado por una fractura en un metatarsiano del pie derecho.

El plantel viajará mañana y el lunes comenzará a trabajar en Mar del Plata. Se alojará en el hotel Spa República y las tareas físicas y futbolísticas las hará en el predio de Apand. La idea de Osella es programar dos amistosos, los días 17 y 20, aunque aún no hay rivales definidos. Justamente el viernes 20 está programado el regreso a Rosario.

Esperan a San Román

Jacobo Mansilla entrenó ayer por primera vez con el plantel leproso y ahora el cuerpo técnico aguarda por la llegada de José San Román y Mauro Óbolo, los dos apuntados para cubrir los cupos de refuerzos restantes tras recibir un ‘extra’ a partir de la lesión de Mauricio Tevez.

San Román tiene todo acordado de palabra con la dirigencia y por estas horas se espera que regrese de Holanda, donde fue a solucionar su salida del ADO Den Haag.

El lateral derecho llegaría a préstamo por 18 meses, sin cargo y con una opción de compara a su favor que rondaría el medio millón de dólares.

En tanto, Óbolo es el nombre que Osella tiene en la mira para cubrir el hueco que dejará Mauro Matos. El ex Arsenal y Belgrano llegaría a préstamo y sin cargo.

Maxi, diferenciado

De los 24 futbolistas que trabajarán en la pretemporada de Mar del Plata, habrá uno que lo hará en forma diferenciada: Maximiliano Rodríguez. La Fiera sufrió un traumatismo en la zona intercostal en el festejo de su gol ante San Martín, el pasado 18 de diciembre, y todavía le quedan unos 10 días para estar totalmente recuperado. Maxi todavía siente algo de dolor y aún no se formó el callo en la zona afectada. Por ese motivo, seguramente evitará contacto con sus compañeros en los trabajos con pelota por precaución y habrá que ver si participa de os amistosos que se jueguen en Mardel.