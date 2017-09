CFK suma apoyo desde diversos sectores del PJ

Referentes del PJ manifestaron su respaldo a la lista de Unidad Ciudadana que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de octubre para evitar que el peronismo quede debilitado frente al oficialismo.

El presidente del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja, el triunviro de la CGT Juan Carlos Schmid y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, pidieron que, pese a las divisiones internas que aquejan al peronismo, los votos de ese sector vayan para el binomio CFK-Jorge Taiana. Si bien la ex presidenta ya contaba con el apoyo de algunos de los dirigentes del PJ –al menos de la tropa bonaerense que lidera Fernando Espinoza– e intendentes como Insaurralde, en las últimas horas comenzaron a jugar a su favor referentes que, hasta el momento, se mantenían distantes de la elección bonaerense.

“Estamos convencidos de que Taiana tiene que ser senador y por eso hay que votar a Unidad Ciudadana”, afirmó Gioja en declaraciones a Radio 10 y pidió así al peronismo bonaerense que vote por el binomio que encabeza la CFK. El presidente del PJ y diputado nacional por San Juan sostuvo que, si bien hablaba “a título personal”, su interpretación es que “ha habido una decisión de que en cada distrito los compañeros votaran a los peronistas que sacasen más votos”. “El lugar de oposición que nos dio la gente hace que en cada distrito sigamos con esta idea de apoyar a quien saca más votos. En Buenos Aires, oposición es Unidad Ciudadana. Estamos convencidos de que Taiana tiene que ser senador y por eso hay que votar a Unidad Ciudadana”. Gioja evaluó que “acá el trabajo central es para el 22 de octubre” y que después el peronismo se va a “sentar para barajar y dar de nuevo”, porque “el adversario del justicialismo no está adentro sino afuera” y “es la miseria, la desocupación, la suba de tarifas, la precarización del trabajo, la amenaza del gobierno de seguir ajustando”.

En este sentido, dijo que le “pareció bien” que la candidata a senadora de Unidad Ciudadana dijera días atrás que si es un obstáculo para que el peronismo vuelva a ser gobierno en 2019 está dispuesta a excluirse. Y agregó: “No puede haber otra cosa más importante que nos vaya bien en octubre”.

Por su parte, Schmid también pidió apoyo para la lista de Unidad Ciudadana durante una charla de la CGT en el partido de San Martín de la que participó el líder de Camioneros Pablo Moyano, uno de los más críticos del gobierno de Mauricio Macri. “Yo he sido un hombre muy crítico de la administración anterior, pero si me tocara votar en la provincia de Buenos Aires no tendría dudas en ejercer un voto opositor sobre un trazado económico que definitivamente no nos tiene en cuenta”, lanzó el triunviro de la CGT.

A modo de ejemplo, señaló que él vota en la provincia de Santa Fe, donde el ganado de las elecciones primarias fue el kirchnerista Agustín Rossi, y agregó: “Yo no comparto su visión del país, pero voy a votar al peronismo porque soy peronista”.

Por su parte, Insaurralde afirmó que “la salida es fortalecer a Cristina porque, por sus características y por la confianza que le dio la gente en agosto, es la única capaz de ponerle un freno a este arrebato de derechos”. “Basta de respondernos entre nosotros, respondamos a la sociedad”, expresó el intendente de Lomas de Zamora en referencia a los dirigentes peronistas y a la carta abierta con la que el candidato del Frente Justicialista Florencio Randazzo rechazó el llamado a la unidad que hizo Cristina Kirchner.

El jefe comunal sostuvo que “la ciudadanía expresó en las urnas que con las políticas de ajuste la está pasando mal” y que “dos de cada tres bonaerenses está diciendo que hay que cambiar el rumbo”, tras lo cual pidió a la dirigencia “estar a la altura de las circunstancias históricas y dejar las mezquindades”.