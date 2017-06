CFK presentó un nuevo frente para competir en las Paso, sin el PJ

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles la conformación del frente Unidad Ciudadana para competir en las elecciones nacionales de este año, del que no participará el Partido Justicialista.

El espacio está compuesto por los partidos Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella; Compromiso Federal, del gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá; el Frente Grande, encabezado por el intendente de Ensenada, Mario Secco; Kolina, del diputado Carlos Castagneto; y el Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro. Lo confirmó Cristina a través de las redes sociales, en momentos en que mantenía una reunión con intendentes bonaerenses en el porteño Instituto Patria.

“Unidad Ciudadana para volver a tener futuro después del engaño y la estafa electoral: la segunda fase del ajuste”, afirma la página que presentó Cristina Kirchner, en donde figura una serie de propuestas de cara a las elecciones. El frente planteó que “no hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran comercios e industrias”.

“Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro”, señaló el espacio en un documento crítico del gobierno del presidente Mauricio Macri. Según recalcó, la gestión de Cambiemos es “la estafa electoral más formidable de la que se tenga memoria”.

Según el texto divulgado, el “marketing y lo virtual no logran ocultar la realidad y mucho menos la verdad. El ajuste neoliberal no es resultado de lo que «encontraron» cuando llegaron al gobierno o de la «pesada herencia». Mucho menos aún, de lo que faltaba hacer”. “Al contrario, se trata de un programa económico, político y social que pretenden aplicar los grupos de poder nacionales y extranjeros para su propio beneficio”, continúa.

Con este lanzamiento, Cristina Kirchner confirmó lo que este martes el presidente del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, le había adelantado al ex ministro del Interior Florencio Randazzo, sobre que algunos partidos que integraron el Frente para la Victoria tenían la intención de crear un nuevo espacio. Sin embargo, en su mensaje, la ex presidenta no aclaró si será candidata en las elecciones de agosto, aunque semanas atrás había dicho que lo sería si fuera necesario para su partido.