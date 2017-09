CFK: “Es un gran disparate que me consideren parte de una asociación ilícita”

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana y ex presidenta Cristina Fernández aseguró que “es un inmenso disparate” y una “acusación sin ningún tipo de fundamento” vincular la muerte del fiscal especial para el caso Amia, Alberto Nisman, con su gobierno.

“Es un disparate, todos saben que es un inmenso disparate, es una acusación sin ningún tipo de fundamento, y no la creen ni los que la formulan”, dijo la ex mandataria en una entrevista con Infobae al ser consultada sobre presuntos vínculos de su gobierno con la muerte del fiscal.

Defendió el Memorándum con Irán, que fue aprobado por el Congreso Nacional, afirmó que el acuerdo no es judiciable, y rechazó de plano las acusaciones por traición a la patria, que el entrevistador dijo que merecían “analizarse”, y denunció que hubo una utilización del caso Nisman para criticar a su gobierno.

Recordó que habló por cadena nacional en el momento del hallazgo del cuerpo de Nisman y afirmó que su gobierno “puso todo a disposición de la justicia” y que “la oposición, que hoy es gobierno, utilizó” la muerte del fiscal “para generar sospechas” hacia su administración y su persona.

En este marco, apuntó al presidente Mauricio Macri y dijo que “es un ejemplo que podría tomar” el mandatario en el caso Santiago Maldonado y dirigirse a toda la sociedad a través de una cadena nacional.

En otro tramo de la entrevista, consideró esta tarde que en la Argentina “no hay Estado de Derecho”, aunque aclaró que no está de acuerdo con catalogar al gobierno de Mauricio Macri como una dictadura.

“Acá no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay. Acá tampoco. Tenemos hace 42 días un desaparecido y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada. Acá el presidente sale por los medios diciendo que la procuradora (Alejandra Gils Carbó) tiene que renunciar. Sale diciendo que los jueces que no fallan como él quiere se tienen que ir. Secuestran el juramento de un senador de al oposición (en el Consejo de la Magistratura)”, le argumentó al periodista Luis Novaresio.

La ex mandataria reconoció que en Venezuela está cuestionado el Estado de Derecho a partir del “estado de división y de fractura” social que rige en ese país, pero homologó el cuadro que se vive en el país caribeño con la realidad de la Argentina gobernada por Cambiemos.

Además, la candidata a diputada nacional afirmó que si en las elecciones de 2019 su figura llega a ser un “obstáculo” para la unidad y la victoria del Partido Justicialista se excluirá de participar.

Al dejar abierta la posibilidad de participar en los comicios presidenciales de 2019, CFK señaló: “Si en 2019 yo soy un obstáculo para las elecciones, no voy a ser ningún obstáculo”.

Consultada puntualmente sobre si se excluiría de la competencia para favorecer al partido, CFK respondió: “Si esto impide la unidad y ganar, no tengas dudas”.

Más adelante, consideró “un gran disparate” y “un atentado a la democracia” que sean considerados ella y sus funcionarios “una asociación ilícita” y, en este sentido, denunció “un manejo del Poder Judicial” para “invalidar un proceso político”, y la existencia de una “Corte totalmente desprestigiada”.

“Que un gobierno que ganó en el 2003, en el 2007 y en el 2011 por amplias mayorías sea considerado una asociación ilícita, revela que hay un manejo del Poder Judicial para poder invalidar un proceso político que se dio en el país. Es un atentado a la democracia, es un gran disparate”, dijo CFK, y comparó su situación con la de los ex presidentes de Brasil Dilma Roussef y Luiz Inácio Lula da Silva.

CFK dijo también que “el Poder Judicial está muy desprestigiado”, negó que haya habido persecuciones durante su gobierno y afirmó que “hay un manejo descarado del Poder Judicial fundamentalmente para perseguir a quien habla”.

Lamentó también que la ley que reformaba el Consejo de la Magistratura haya sido declarada inconstitucional y dijo que promovía que los consejeros “sean elegidos democráticamente”, lo que, a su juicio, evitaba “el voto corporativo”.

También lanzó que su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, “construyó una Corte que fue un ejemplo”, y que esa Corte “ya no existe”, al tiempo que afirmó que “está sospechado el rol de la Corte y su independencia”, y que también está el máximo tribunal “desprestigiado”.

CFK consideró que existe un “blindaje mediático” que beneficia al actual gobierno y negó que el programa “678”, que emitía la TV Pública, también haya sido parte de un “blindaje” hacia su administración que concluyó en el 2015.