CFK: “En la Argentina hay hambre porque la plata no alcanza”

La ex presidenta Cristina Kirchner reapareció ayer en un acto sindical, en el que denunció que “en la Argentina hay hambre porque la plata no alcanza”, en tanto que respaldó el pedido del gremialismo a favor de la “reapertura de paritarias” para recuperar poder adquisitivo.

En tanto, llamó a construir las “mayorías” sociales necesarias para edificar un “gran frente” que permita “volver mejores” y dio a entender que ella estaría dispuesta a “dar un paso al costado” para permitir la reconstrucción de ese movimiento.

Así se manifestó la ex mandataria durante el acto organizado por ATE Capital en la sede de este gremio, uno de los que más duramente expresa su descontento con las políticas del macrismo y de los más activos en la organización de la Marcha Federal que tuvo lugar semanas atrás.

“Hay hambre porque creció la desocupación y porque la plata no alcanza”, lamentó la ex jefa del Estado, que al hacer alusión al “verdurazo” llevado a cabo ayer en la Plaza de Mayo, dijo: “La verdadera brecha es lo que divide a ricos de pobres y sobre esa brecha debemos tener compromiso militante para cerrarla”.

“Unas maestras me contaron que tuvieron que volver a comprar víveres en el colegio porque los chicos van sin desayunar”, acotó frente a los militantes y afiliados a ATE que la escuchaban.

En otro párrafo, Cristina Kirchner pidió a los dirigentes políticos y sindicales que dejen a un lado las diferencias secundarias en pos de la “unidad de los trabajadores”, y subrayó al respecto que “la unidad no se logra en ninguna mesa de rosca” sino en “la acción, en la calle y en el territorio”.

“Les aseguro que cuando un dirigente vuelve a representar en toda su función a las personas que confiaron en él, no vuelve a perder el tiempo en pelearse con otros dirigentes”, enfatizó.

En este sentido, exhortó a los dirigentes gremiales de las distintas tendencias a buscar los “puntos de unidad” en “ejes” comunes como la “reapertura de paritarias”.

“Reclamar la reapertura de paritarias se convierte en una cuestión crucial en esta unidad del campo nacional, popular y democrático”, graficó.

Por otra parte, la ex presidenta admitió que durante su gestión “faltaron cosas” como una reforma constitucional, por lo que instó a los militantes a darse el trabajo político para “volver mejores”.

“Volver al 10 de diciembre del 2015 no, porque evidentemente nos faltaron cosas o hicimos cosas mal. No abordamos reformas estructurales institucionales que consagraran derechos para que no pudieran ser removidos”, reconoció la jefa del Frente para la Victoria, y puntualizó que hubiera sido conveniente darle rango constitucional a cuestiones como los convenios colectivos, fijar topes a “niveles de endeudamiento”, y una “reforma judicial”.

“No llegamos a eso. Volver no es volver a lo mismo sino volver mejores”, insistió.

Y cuando un militante del público le pidió que “vuelva”, contestó que “no se trata de que vuelva una persona sino un proyecto”.

“Cada uno de los que forman parte (del frente político) tienen que sentirse identificados, y que todos den el paso al costado que tengan que dar si es necesario para lograr las mayorías que permitan un proyecto transformador”, remarcó, poniendo un manto de duda a si accederá a ponerse a la cabeza de ese proyecto.

En tanto, la ex mandataria denunció que los hechos delictivos retornaron a niveles “prekirchneristas”, pero lamentó que la “inseguridad” sea “prolijamente ocultada o disimulada” por los medios de comunicación.

Del encuentro, en el que Cristina Kirchner habló ante más de 300 delegados de comisiones internas de la CTA y de la Corriente Federal de la CGT, participaron el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, Víctor Santamaría (Suterh) Héctor Amichetti (Federación Gráfica), Horacio Ghilini (Docentes Privados), entre otros.

También asistieron el ex secretario general de presidencia Oscar Parrilli, el diputado Edgardo Depetri y el ex presidente de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde.

