Cetto viajó a Colombia por Tesillo

En las próximas horas, Central buscará cerrar el primer refuerzo de este libro de pases. Sí, Mauro Cetto, Director Deportivo del club de Arroyito viajó en la madrugada con destino a Colombia para negociar directamente con las autoridades de Independiente Santa Fe por el pase del defensor William Tesillo.

De todos modos, la intención Canalla de sumar a Tesillo chocará con el deseo de los colombianos, que pasa por no desprenderse del jugador de 27 años. Al menos, eso es lo que confirmó en distintos medios de aquel país el presidente de Independiente, César Pastrana. “Ya le dijimos a Tesillo que queremos que se quede en el club, pero vamos a charlar con él sobre este tema en las próximas horas”, dijo Pastrana, que de todos modos mostró dudas sobre la continuidad del zaguero en la entidad que preside.

Tal como lo adelantó este diario en su edición de ayer, Cetto viajo esta madrugada rumbo a Bogotá. Y lo hizo acompañado por el representante de Tesillo, directo desde Rosario, haciendo escala en Panamá. Una vez en la capital colombiana, el Colo buscará la salida del defensor negociando cara a cara con la directiva de Independiente Santa Fe.

A favor de que las negociaciones prosperen, Tesillo ya expresó, en distintos contactos que mantuvo con dirigentes e integrantes del cuerpo técnico auriazul, su deseo de emigrar y convertirse en refuerzo de Central.

Pero para que Tesillo deje Independiente, Central tendrá que comprar entre el 70 y el 80 por ciento del pase del defensor, cuya ficha total estaría tasada en 2,5 millones de dólares. Además, los colombianos no tienen intenciones de que la operación sea financiada. Aspiran al pago contado. Algo que, de confirmarse, dificultaría muchísimo el traspaso.

Lo quieren retener

César Pastrana, titular de Independiente Santa Fe, fue el que admitió ayer en una entrevista radial realizada en Bogotá, que Central intenta contratar a Tesillo.

“Llegaron ofertas del exterior por Tesillo, una de ellas muy marcada, que es la de Rosario Central; ellos charlaron con el jugador y le explicaron el proyecto que tienen”, confió Pastrana. Y luego explicó: “Nuestra intención es la de no desprendernos del jugador, que se quede con nosotros; por lo que vamos a tratar de hacer un esfuerzo para que no se vaya”. Y también dejó en claro que Tesillo “tiene un contrato vigente por un par de años más” con Independiente.

“Mañana voy a charlar con William (Tesillo) para conocer cuál es su pensamiento en este tema; aunque sabemos que cuando un equipo está muy interesado es difícil retener al jugador”, contó Pastrana. Aunque recalcó que “nosotros ya le dijimos a William que queremos que se quede por lo menos 6 meses más en el club”.

Más tarde, Pastrana admitió que la salida de Tesillo, más allá de las intenciones del club que preside, es factible. “Si el jugador (por Tesillo) plantea que está es una posibilidad para crecer en lo profesional, negociaremos, pero Central tendrá que hacer un esfuerzo por llevárselo, no vamos a vender el 50 por ciento del pase”, señaló Pastrana. Y descartó la chance de que la operación pueda llevarse a cabo a partir de una financiación. “Además, nos pidieron un año y medio de crédito para pagar el pase, no lo harían de contado, y eso es algo que nosotros no vamos a permitir”, advirtió.

Y sobre el mismo tema, Pastrana puntualizó: “Nosotros pagamos un dinero importante cuando lo trajimos de Junior (Barranquilla); por lo tanto, si Central lo quieren tanto como dice, tendrán que pagar por su pase de contado, ya que las experiencias que hemos tenido de vender jugadores a crédito no han sido las mejores”.

Y, por último, Pastrana se quejó de la forma de actuar de los auriazules, que contacta varias veces por teléfono a Tesillo en estos días “Lo han llamado tanto, le han hablado tanto al oído, que le dañan la cabeza al jugador”, se lamentó la autoridad máxima del club colombiano.

¿Ortigoza responde?

La posible llegada de Néstor Ortigoza a Central transita horas decisivas. Es que los dirigentes auriazules esperan que el volante ex San Lorenzo responda durante el día de hoy a la propuesta que le realizaron para que sea refuerzo del Canalla por los próximos dos años.

Y si bien mantienen el optimismo de siempre respecto de la decisión de Ortigoza, los directivos de la entidad de Arroyito son conscientes de que podrían aparecer nuevos interesados por contratar al mediocampista. Uno de ellos sería Boca. Aunque, antes de que los xeneizes avancen por Ortigoza, se deberá confirmar que no pueden reforzarse con Guido Pizarro.

Con este panorama, en Central pretenden que Ortigoza defina cuanto antes su futuro. Y si la respuesta es negativa, redireccionar la búsqueda del jugador importante que busca la directiva. “Necesitamos que Ortigoza responda en el corto plazo porque si dice que no tenemos que ir por otro jugador”, le dijo un importante dirigente a este diario sobre el tema.

En Capital Federal, se instaló con fuerza la posibilidad de que, en caso de que no pueda conseguir los servicios de Pizarro, Boca vaya por Ortigoza. Y, en las últimas horas, el nombre del ex Lanús aparece cerca de sumarse al Sevilla de España. Si esto se confirma, los xeneizes tendrían en carpeta como alternativa a Ortigoza.

Avanzan por Zampedri

Además de Tesillo y Ortigoza, la directiva canalla avanza por la contratación de un delantero. Y entre los sondeados, que fueron varios, habrían elegido a Fernando Zampedri. El delantero de 29 años viene de cumplir un buen torneo con Atlético Tucumán, club dueño de su pase. Y según averiguaron los auriazules, los tucumanos están dispuestos a transferir a su goleador, que actualmente se recupera tras una lesión meniscal en la rodilla izquierda. Pero Central no es el único que pretende a Zampedri. El delantero del Decano, oriundo de la localidad correntina de Chajarí, también aparece en el radar de Racing de Avellaneda. Además de Zampedri, los auriazules también tienen en carpeta a Andrés Chávez, cuyo pase pertenece en partes iguales a Boca y a Banfield, aunque los derechos deportivos son del Xeneize.