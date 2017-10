Cetto, sobre Montero: “Lo vemos convencido de que puede revertir la situación”

En su rol de Director Deportivo, Mauro Cetto trabaja a la par de los directivos de Central tratando de resolver la crisis futbolística que padece el equipo. Y el más complicado en esta coyuntura es Paolo Montero. El técnico auriazul fue ratificado y respaldado en su cargo por la directiva canalla, pero si los de Arroyito quedan eliminados de la Copa Argentina el lunes que viene, esa confianza desaparecerá.

Aunque la situación no fue planteada de esa manera en las charlas que sostuvieron dirigentes y cuerpo técnico, el tema quedó claro. Tanto como que la banca del plantel es el mayor sustento que tiene Montero para esta última chance que se le presenta para empezar a enderezar el rumbo futbolístico del equipo.

“Cuando nos juntamos con Paolo (Montero), tanto después del partido como el domingo por la tarde, lo vimos con fuerzas y convencido de que puede revertir la situación”, dijo Cetto, que fue protagonista en los últimos cónclaves que sostuvieron con el técnico auriazul.

—¿Lo notaste preocupado?

Obviamente que sí, por la situación, igual que nosotros. Y es ciento por ciento consciente de las dificultades que está padeciendo el equipo, tanto para jugar como para conseguir resultados. Pero desde lo anímico y lo moral lo vemos armado y preparado para dar vuelta esto. Eso entendemos de nuestro lado, y por eso lo respaldamos, porque entendemos que puede sacarnos de esta situación.

—Está instalado en el mundo Central que si el equipo queda eliminado de la Copa Argentina, Montero se va. ¿Es así, lo hablaron con él?

—La realidad es que ese tema ni siquiera se tocó. No se habló de última oportunidad. Pero la verdad es que hay algunas cosas que uno las entiende en el fútbol, tanto nosotros como ellos. Lo que sí queremos y entendemos es que, desde este partido que se viene con Godoy Cruz por la Copa, debemos levantar. No queremos poner este partido como un plazo, pero hay que levantar. Queremos que quede bien claro que el equipo tiene que dar signos de mejoría y, obviamente, que consiga la clasificación a la siguiente fase de la Copa. Eso sí está más que entendido.

—¿Cómo ves al plantel?

—El plantel apoya y respalda completamente el trabajo del cuerpo técnico. Y eso es clave para nosotros. Eso lo sé porque, desde mi función, tengo la posibilidad de charlar a diario con los jugadores. Hay conciencia de que las cosas no están saliendo como esperamos todos, pero los jugadores bancan a este cuerpo técnico. Y ese respaldo es muy importante.

—¿De qué manera vivís esto desde tu función de mánager?

—Estos son los momentos difíciles del fútbol, que sabemos que en algún momento vienen, y hay que estar preparados para saber sobrellevarlos y ser capaces de tener la cabeza fría para cambiarlos. Sabemos que no existen las soluciones mágicas y que no puede resolverse todo de un día para el otro; pero si entendemos que de a poco y con trabajo, lo podemos revertir. La idea del club es estar todos encolumnados detrás del entrenador y que salgamos adelante todos con él.

¿Se vienen varios cambios?

Los últimos malos resultados pusieron en jaque la continuidad de Montero como técnico de Central. Y para tratar de revertir la delicada situación, el uruguayo les dijo a los directivos auriazules que realizará “cambios de fondo” en la conformación del equipo.

Si bien Montero no puntualizó nombres, el sector del terreno que sufriría más cambios sería el mediocampo. En esa zona, apuntando al partido de Copa Argentina ante Godoy Cruz, ya hay una baja obligada: el suspendido Leonardo Gil.

Otro candidato a perder su lugar sería Gustavo Colman, quien viene cumpliendo flojas producciones en los últimos juegos.

Además, con las más que probables vueltas de Fernando Tobio y Alfonso Parot en la defensa, Mauricio Martínez podría adelantarse al mediocampo. Mientras que Federico Carrizo tendría chances de recuperar un lugar en esa zona, y Maximiliano Lovera pelearía también por esa posibilidad.

Los auriazules volverán a entrenar en la mañana de hoy, nuevamente en Arroyo Seco. En el mismo turno y escenario, habrá prácticas durante toda la semana hasta el sábado.

“Estamos convencidos de que podemos darlo vuelta”

La continuidad de Paolo Montero en su cargo depende de que el próximo lunes Central avance a las semifinales de la Copa Argentina. Eso está claro. Y el técnico auriazul cree contar con las fuerzas necesarias como para que su equipo enderece el rumbo.

“Estamos convencidos de que podemos dar vuelta esta situación”, dijo Montero ayer, en declaraciones que entregó a Estudio Fútbol, programa que se emite diariamente por la señal de cable TyC Sports. La entrevista, que se dio en el marco de una fiesta organizada por la Asociación Argentina de Árbitros, en Capital Federal, mostró a un Montero confiado de poder reordenar el equipo y encontrar el funcionamiento que hasta acá, no apareció.

El técnico canalla, que recibió una distinción de parte de los árbitros, reconoció que es momento del cuerpo técnico de “demostrar personalidad”, dejó en claro que cuentan con “el apoyo de los jugadores”, y aseguró que su tarea es la de “transmitirles tranquilidad”.

—¿Preocupa el presente futbolístico de Central?

—La preocupación es lógica porque no se están dando los resultados. Son momentos en los que se tiene que mostrar la personalidad y la fuerza de este cuerpo técnico. Con el Chengue (Morales), como jugadores, vivimos un montón de situaciones como estas. Los dirigentes ya demostraron tranquilidad apoyándonos a muerte y nosotros apoyando a este buen plantel que tenemos, con el que estamos convencidos de que podemos revertir esta situación.

—¿El partido clave será el del próximo lunes ante Godoy Cruz por la Copa Argentina?

—Es así. Tenemos una final el lunes que viene ante Godoy Cruz que hay que ganarla como lo hicimos hace unos días ante Boca. Después tendremos que empezar a encaminar, a dar vuelta todos estos resultados negativos que se fueron dando en la Superliga.

—¿Cómo entendés que el equipo haga una puesta en cancha con la que elimina a Boca de la Copa y no puede repetir producciones en el torneo local?

—Creo que es todo mental, el inconsciente te hace jugar de una manera un partido en el que sabés que si perdés… quedás afuera; y por ahí lo hacés de otra manera en la Superliga, porque tenés más tiempo por delante para recuperarte. En la Copa Argentina no hay revancha, en la Superliga sí. Pero acá lo más importante es que cuando miro a la cara a los jugadores veo que están convencidos de que pueden dar vuelta esta situación. Si uno no ve ese convencimiento, daría un paso al costado. Viví esto como jugador, y es la primera vez que me pasa como técnico. Para este tipo de situaciones, lo que aprendí de los técnicos que tuve es que hay que estar con la cabeza más en alto que nunca, y darles confianza a los jugadores, que son los que salen a la cancha.