César Delgado: “Espero que se pueda reducir la sanción para poder competir”

Hacía mucho tiempo que no hablaba con los medios. Pero ayer aceptó con gusto un ida y vuelta con El Hincha. César Delgado, apenas llegado a su casa luego del entrenamiento, respondió a todas las consultas de este diario y analizó su presente.

El delantero, hoy con sanción vigente de Conmebol tras haber dado positivo en un control antidóping luego de que en un partido por Copa Libertadores se detectara la presencia del antiflamatorio Oxa B12 (prohibido por la entidad que nuclea al fútbol sudamericano, salvo excepciones), se mostró confiado con que la sanción de un año impuesta pueda ser reducida.

“Comencé la pretemporada con muchas ganas. Me quedo a cumplir el contrato. Si bien todavía falta el tema de la sanción, arranqué con muchas ganas. En febrero tengo la audiencia y ahí voy a saber si bajan la sanción. Ahora espero poder hacer una buena pretemporada y sentirme bien”, contestó el Chelito al ser consultado sobre su presente tras los primeros tres entrenamientos de la pretemporada.

Una vez notificado de la sanción por el tribunal disciplinario de la Conmebol de un año de suspensión, el futbolista junto a su representante y abogados que él mismo contrató apeló el fallo en el TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). La sanción recién expira a fines de agosto de este año, y tras la apelación el tribunal le fijó audiencia el 27 de febrero próximo.

Y es precisamente sobre el final del mes que viene que el Chelito espera tener la confirmación de la reducción de la sanción. “La audiencia es el 27, esperemos que se pueda reducir y así estar habilitado a partir de marzo para poder competir. Si fue lo contrario, veremos.”

—¿Hablaste con Paolo Montero sobre tus posibilidades de ser tenido en cuenta para lo que viene?

—Aún no he hablado con Montero ni con ninguno del cuerpo técnico. Pero recién nos están conociendo. Pero él sabe que yo estoy con esto de la sanción y que no puedo participar. Estoy ilusionado con que puedan bajar la pena, luego será un tema del entrenador si me piensa tener en cuenta.

—A pesar de que van pocos días, ¿cómo definirías al nuevo entrenador?

—Montero es un tipo con muchas ganas, con mucha personalidad, un tipo ganador. Queremos que le vaya bien por el bien de Central.

—¿En la parte física cómo estás?

—Hay días que me siento bien y otros que no tanto. En el último torneo donde no tuve competencia empecé a entrenar aparte para ponerme bien en lo muscular, pero es muy difícil cuando sabés que no podés jugar. Pero le pongo la mejor, voy a entrenar con toda la alegría del mundo.

“Pensaré qué hago”

Más allá de la confianza que tiene el futbolista de que en la audiencia del próximo mes le reduzcan la sanción que le aplicó el año pasado la Conmebol, existe la posibilidad de que no sea así. Y si bien el jugador, que tiene contrato con Central hasta junio, está entusiasmado con la posibilidad de poder competir a partir de marzo, al ser consultado sobre su futuro si queda firme la suspensión por un año, respondió: “Lo voy a pensar porque si bien aguanté bastante, aguantar otro tiempo se me haría difícil”. Y aclaró: “No estoy diciendo que voy a dejar pero se me hará muy difícil. Sería un golpe muy fuerte”.

Desde mañana, concentración y doble turno

El plantel canalla cumplió ayer la tercera jornada de pretemporada. Todos los jugadores entrenaron con normalidad en Arroyo Seco y tras la práctica quedaron licenciados. Luego del domingo libre, los futbolistas comenzarán mañana una exigente semana de pretemporada que incluirá doble turno y concentración: lunes y martes doble turno con concentración hasta el miércoles, donde trabajarán por la mañana y luego tendrán la tarde libre. Jueves y viernes, concentración y trabajos en doble turno, hasta el sábado. Allí entrenarán por la mañana y luego gozarán de descanso hasta el lunes 16.