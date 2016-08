Central y Atlético Rafaela buscarán su lugar en 8º de final

Rosario Central y Atlético Rafaela jugarán este miércoles en la cancha de Unión de Santa Fe el partido por los 16º de final de la Copa Argentina, cuyo ganador jugará en octavos contra Deportivo Morón, de la Primera B, que sorprendió al haber eliminado a Newell’s Old Boys.

El encuentro se jugará a partir de las 19.30, será arbitrado por Andrés Merlos y lo televisará TyC Sports.

Central, que viene de ganarle en la ronda anterior a Villa Mitre de Bahía Blanca con un gol del defensor Esteban Burgos, no contará con los delanteros Marco Ruben y Teófilo Gutiérrez, el primero por lesión y el segundo porque fue convocado por la selección de su país para jugar las eliminatorias sudamericanas hacia Rusia 2018.

Se prevé que Coudet ponga como delanteros a Germán Herrera, quien se recuperó de una contractura en un aductor y Fabián Bordagaray, una de las últimas incorporaciones del Canalla (viene de Defensa y Justicia).

Por su parte, el enganche Giovani Lo Celso, afectado por una sobrecarga muscular, viaja con el plantel a la capital provincial, pero por el momento no estará en el equipo titular. Si no se recupera, en su lugar jugará el volante Mauricio Martínez, ex Unión.

Por su parte, Atlético Rafaela viene de eliminar por penales a Ferro Carril Oeste, en un partido que perdía por 2 a 0 con goles del “Chino” José Vizcarra hasta los 40 minutos del complemento, cuando descontó Federico Anselmo, de cabeza, y a los 45´ lo empató Rodrigo Colombo, por la misma vía.

Probables formaciones

Central: Sebastián Sosa; Víctor Salazar, Esteban Burgos, Marco Torsiglieri y Cristian Villagra; Walter Montoya, Damián Musto, José Luis Fernández y Mauricio Martínez o Giovani Lo Celso; Germán Herrera y Fabián Bordagaray. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Rafaela: Lucas Hoyos; Mathías Abero, Gastón Campi, Teodoro Paredes y Oscar Carniello; Fernando Luna, Gabriel Gudiño, Walter Serrano y Emiliano Romero; Ramiro Costa; y Mauro Albertengo. DT: Juan Manuel Llop.

